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港股跌逾千點！傳北京要求解決樓荒　地產類股狂殺

▲港股持續下跌。（圖／美聯社／達志影像）
▲港股持續下跌。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-09-20 15:07:22｜2021-09-20 15:07:26

港股是20日亞洲少數開市的市場，不過恆生指數跟隨美股開低280點，跌幅超過1%，報2萬4640.43點，隨後跌勢一路擴大至超過千點，一度來到超過11個月以來的低點。午盤失守2萬4000點關卡，收報2萬3955點。

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綜合媒體報導，地產股哀鴻遍野，是各類股中跌勢最猛，拖累港股大盤走勢，擁有大批農地儲備的地產發展商首當其衝受挫，恒基地產以及新世界發展都跌超過10%，其他大型地產商如新鴻基地產和長江實業集團股價也都下跌超過9%，為今港股跌幅最大4隻藍籌股。

《路透社》先前引述消息報導，指北京已在閉門會議上「下旨」，香港地產商須投入資源與影響力支持北京利益，以及解決房屋問題。消息人士形容「遊戲規則已改變，（北京）不再容許壟斷」。報導指出，隨著北京尋求加強對香港的控制，已要求大地產商投入資源和影響力，支持北京利益，以及協助解決或會破壞穩定的住房短缺問題。

而近來傳出債務危機的中國恆大集團，即使澄清召開財富投資人大會通知消息為偽造，股價仍繼續探底，狂瀉將近19%，中午收到報2.11港元，跌16.9%。相關企業也無一倖免，恆騰網路跌12%；恆大物業跌12.6%；恆大汽車跌7.7%。

正值中秋假期，中國股市20日休市，22日恢復交易；另外日股、韓股也都休市。截至台北時間20日中午收盤止，恆生指數下跌965點，跌幅3.87％，暫報2萬3955點。

▲眼看台灣本土疫情仍在延燒，香港政府祭出對從台灣抵港人士，更高的檢疫規格。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港高房價問題存在已久。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

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