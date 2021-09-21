香港選委會選舉結束　泛民遭逐出管治架構

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本屆選委會選委新增至1500人，此前已有603名候選人在無競爭之下自動當選，加上533名當然選委（尚有數十名立法會議員待年底選出），餘下364席由13個不同行業界別的412名候選人爭奪。
今早6時30分左右，新一屆選委會正式誕生。
這次選舉產生的選委中，大都是親港府或北京的建制派人士，只有個別選委並非來自傳統建制派，他們是法律界的湯家驊和社會福利界的狄志遠。
湯家驊曾是公民黨成員，過去曾擔任大律師公會主席及立法會議員，一度與泛民一起為民主普選抗爭，但後來退出公民黨，自行組織了民主思路，提出走中間路線，與北京方面保持溝通。
狄志遠則是民主黨創黨成員，曾任該黨副主席，但他主張泛民應與北京中央溝通，建立互信，如此才能達致普選目標，結果因政見不同，2015年退出民主黨。
狄志遠當選後接受媒體訪問時仍然堅持其政治立場，他說，非建制派在這次選委會選舉或未來的立法會選舉仍然有空間，而非建制派若能走向溫和、理性的作風，相信仍會得到社會與其他選委支持。
儘管湯家驊和狄志遠與泛民有淵源，但他們之間早已割席，兩人被視為接近建制派或「忠誠反對派」多一些。
也因此，一向被視為親泛民的中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強在選後向媒體說，泛民在新選委會的政治版圖「接近清零」。
在選委會之後，年底香港就要舉行立法會選舉，目前為止，泛民各黨派包括最有實力的民主黨尚未決定是否參選。
但外界不少人認為，從北京中央近半年來的動作看，當局落實「愛國者治港」的立場十分堅決，並因此訂定了各種防止「反中亂港者」進入管治架構的法律門檻，比如成立候選人資格審查委員會，候選人獲審查通過後才能參選。
據分析，在這種嚴苛的規限下，泛民人士若未如湯加驊及狄志遠那般改變過往激進的立場，恐怕很難參加立法會選舉。
也有人指出，即使北京方面因為某些原因讓個別泛民人士參加立法會選舉，可以預見，在這次選委會選舉結束後，香港已進入「愛國者治港」時代，泛民過去在選委會、立法會和區議會的影響力算是「清零」。
本屆選委會是依中國全國人民代表大會3月通過的完善香港選制的決定而進行，有關決定是衝著「反送中」運動而來，目的是阻止其支持者或「反中亂港者」參選。
在有關決定下，本屆選委人數由原先1200人增至1500人。如今選舉結束，除了尚未選出部分立法會議員擔任當然選委，大部分選委已經產生。
年底立法會選舉的議席也由過去的70人增加到90人。有別於過去，新增的90人中，40席由選委提名及選出，由於已誕生的選委可以說都是建制派，因此未來立法會40席肯定由這些「愛國選委」選出，政治立場不會有意外。
立法會餘下的50席，其中30席將由代表各行各業的功能組別選出。
功能組別選舉一向是建制派的主場，但香港主權轉移以後，泛民的表現愈來愈好，包攬了教育、法律、醫護衛生、社會福利和資訊科技界的議席。
不過，在港區國安法及其他壓力之下，過往參選的泛民團體不是解散就是遠離政治，不但沒有參加這次選委會選舉，年底的立法會選舉大概也會缺席。
泛民最終可能參選的是立法會的20個地方分區直選議席，但如同上述，泛民目前尚未決定是否參選，而且即使參選，如果不成為北京方面所說的「忠誠反對派」，當選的機會也是十分渺茫。
在立法會選舉之後，明年3月選委會就要選出特首。在2016年底的選委會選舉中，泛民獲得327席，是歷屆最好的成績，而當時選委只有1200人，泛民選委因此被視為「造王者」，即雖然未能選出自己陣營的特首，但可以左右建制派候選人的選舉結果。
但從本屆選委組成來看，明年特首選舉，將不會有任何泛民的影子。（編輯：周慧盈）1100920