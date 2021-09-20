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斐濟欲恢復開放國際觀光客入境　反對派批評

▲斐濟對抗Delta變異株疫情之際，打算在11月前重新開放國際觀光客入境，重建遭疫情摧殘的經濟，不過反對派對此事提出批評。（圖／翻攝自Pixabay）
▲斐濟對抗Delta變異株疫情之際，打算在11月前重新開放國際觀光客入境，重建遭疫情摧殘的經濟，不過反對派對此事提出批評。（圖／翻攝自Pixabay）

中央社

2021-09-20 19:18:26

（中央社斐濟首都蘇瓦20日綜合外電報導）斐濟對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情之際，打算在11月前重新開放國際觀光客入境，重建遭疫情摧殘的經濟，不過反對派對此事提出批評。

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斐濟總理巴依尼馬拉馬（Frank Bainimarama）上週透過聲明表示：「我們的目標是要讓國家和經濟擺脫疫情一直以來的束縛。」

一旦符合施打疫苗資格的人口接種率超過80%，斐濟將對來自「綠色名單」地區的遊客開放免隔離旅遊。

斐濟符合疫苗接種的人口目前完整接種率達66%，巴依尼馬拉馬預計將在11月1日前達成覆蓋率80%的目標。

名列斐濟綠色名單的國家地區包括澳洲、紐西蘭、日本、加拿大、韓國、新加坡及美國部分地區。

遊客在起飛來到斐濟前必須完整接種疫苗，且採檢COVID-19結果為陰性。

一抵達斐濟，遊客必須待在指定區域，在該區域中，從接待人員到旅遊業者等所有接觸對象都會已完整接種疫苗。

政府數據估計旅遊業占斐濟經濟40%，因此對這個人口不到100萬的國家來說，振興旅遊業在遏止貧困情況加劇上，至關重要。

但重啟觀光的計畫引發主要反對黨社會民主自由黨（Social Democratic Liberal Party）的批評。

社會民主自由黨黨魁加沃卡（Bill Gavoka）向紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand）表示：「我們必須搞清楚優先要務，健康重於經濟。我不認為斐濟準備好了。」

前衛生部長夏瑪（Neil Sharma）也表示，高接種率並不能阻止病毒傳播。

夏瑪向法新社表示：「疫苗接種能做的不過是預防一個人最後進醫院或太平間罷了。」

夏瑪補充表示：「你還是有可能染疫並傳播病毒，所以這不能保證什麼。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1100920

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