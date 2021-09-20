返鄉車潮湧現！雪隧回堵5.5公里　礁溪至南港得開101分

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高公局預估，礁溪轉運站經國5至南港系統，至少約需101分；宜蘭河橋頭經國5至南港系統，至少約55分；羅東傳藝路口經國5至南港系統，耗時48分；蘇澳海山西路（宜蘭餅發明館）經國5至南港系統，耗時47分；礁溪轉運站經台9至坪林走國5到南港系統，耗時73分；礁溪轉運站經台9線至新店青潭，耗時92分。
另在交通事故方面，高公局中午公布，截至今中午為止，共3起事故；其中，今日上午9時43分於國3南向139.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內外車道，於10時40分排除，造成後方車流回堵2公里；10時30分於國1北向14公里處發生1輛小客車與1輛大貨車追撞事故，占用外線車道，於10時41分排除，造成後方車流回堵3公里；11時9分於國1南向369.5公里處發生2輛貨櫃車追撞事故，占用中線車道，於11時14分排除，造成後方車流回堵2公里，相關事故均導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅。
高公局研判，下午國1北向新竹系統至竹北、南屯至后里、西螺至埔鹽系統、國3北向關西至大溪、大山至香山、霧峰系統至霧峰、竹山至中興、國5北向宜蘭至坪林、國6西向舊正至霧峰系統等路段可能會出現車多情形。
最後，為避免塞車分散車流，高公局呼籲，連假出外旅遊民眾南北長途走國3及台61，短途不要上國道，替代道路不用等，請搭乘公共運輸。