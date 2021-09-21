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中美齟齬尷尬氣氛中　北京環球影城正式開園

▲經過20年等待，包括COVID-19疫情造成的延後，北京環球影城終於在20日正式開園。（圖／美聯社／達志影像）
▲經過20年等待，包括COVID-19疫情造成的延後，北京環球影城終於在20日正式開園。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-21 08:00:00

（中央社北京20日綜合外電報導）經過20年等待，包括COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的延後，北京環球影城終於在今天正式開園。儘管這次開園備受期待，但中美關係近年來卻嚴重惡化，高度緊張。

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路透社報導，北京環球影城是全球規模最大的環球影城，也是全球第5座環球影城。北京先前一直缺乏一個能和上海與香港迪士尼媲美的知名品牌大型主題樂園。

北京環球影城是唯一擁有功夫熊貓（Kung Fu Panda）主題區的環球影城，其他主題區包括在中國廣受歡迎的「哈利波特的魔法世界」等。

儘管天空飄著小雨，現場維安森嚴，仍有源源不斷的遊客撐著傘進入園區，許多人表示非常興奮終於能參觀北京環球影城。

一名環球影城員工告訴路透社，受疫情影響，今天的遊客人數上限為1萬人，但北京環球影城能夠容納更多的遊園人數，未來也將開放更多遊客入園。

根據Trip.com Group，9月14日開賣的1萬張開園日預售門票，短短3分鐘就售罄。

根據旅遊網站qunar.com，開園第一個月的門票有4成被北京當地遊客買走，天津和上海遊客則分居第2與第3。

不過，許多人在社群媒體上抱怨票價太貴，門票費用從淡季的418人民幣（約新台幣1800元）到旺季748人民幣（約新台幣3220元）不等。

執政共產黨發行的「環球時報」（Global Times）上週指出，這是很長一段時間以來，以美國為主題的話題，罕見能在中國引發如此明顯且廣泛的讚譽。

根據官方「中國日報」，北京環球影城在20年前由北京首都旅遊集團提案，康卡斯特公司（Comcast Corp）旗下的環球主題樂園及度假村（Universal Parks & Resorts）持股30%，中國國營的北京首寰文化旅遊投資有限公司持股70%。

中國新任駐美大使秦剛將北京環球影城的雲霄飛車和兩國關係連結。他14日在推特發文說，經過了所有的翻滾和晃動後，雲霄飛車最終軟著陸。

環球影業（Universal Studios）2014年宣布興建北京環球影城，當時宣稱造價33億美元。2017年，康卡斯特執行長羅伯茲（Brian Roberts）表示，北京環球影城開幕後，每年可提供10億美元現金流。

國營的「北京日報」稱，北京環球影城每年營業額將超過100億人民幣，吸引遊客上看1200萬人次。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1100920

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