中美齟齬尷尬氣氛中　北京環球影城正式開園

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北京環球影城是唯一擁有功夫熊貓（Kung Fu Panda）主題區的環球影城，其他主題區包括在中國廣受歡迎的「哈利波特的魔法世界」等。
儘管天空飄著小雨，現場維安森嚴，仍有源源不斷的遊客撐著傘進入園區，許多人表示非常興奮終於能參觀北京環球影城。
一名環球影城員工告訴路透社，受疫情影響，今天的遊客人數上限為1萬人，但北京環球影城能夠容納更多的遊園人數，未來也將開放更多遊客入園。
根據Trip.com Group，9月14日開賣的1萬張開園日預售門票，短短3分鐘就售罄。
根據旅遊網站qunar.com，開園第一個月的門票有4成被北京當地遊客買走，天津和上海遊客則分居第2與第3。
不過，許多人在社群媒體上抱怨票價太貴，門票費用從淡季的418人民幣（約新台幣1800元）到旺季748人民幣（約新台幣3220元）不等。
執政共產黨發行的「環球時報」（Global Times）上週指出，這是很長一段時間以來，以美國為主題的話題，罕見能在中國引發如此明顯且廣泛的讚譽。
根據官方「中國日報」，北京環球影城在20年前由北京首都旅遊集團提案，康卡斯特公司（Comcast Corp）旗下的環球主題樂園及度假村（Universal Parks & Resorts）持股30%，中國國營的北京首寰文化旅遊投資有限公司持股70%。
中國新任駐美大使秦剛將北京環球影城的雲霄飛車和兩國關係連結。他14日在推特發文說，經過了所有的翻滾和晃動後，雲霄飛車最終軟著陸。
環球影業（Universal Studios）2014年宣布興建北京環球影城，當時宣稱造價33億美元。2017年，康卡斯特執行長羅伯茲（Brian Roberts）表示，北京環球影城開幕後，每年可提供10億美元現金流。
國營的「北京日報」稱，北京環球影城每年營業額將超過100億人民幣，吸引遊客上看1200萬人次。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1100920