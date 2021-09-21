澳洲新南威爾斯州疫情降溫　雪梨防疫限制部分解禁

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他在雪梨告訴記者：「我們比過去幾星期感覺更加正面…但我不想要有人放鬆緊戒，以為最糟的情況已經過去。」他警告未來幾天可能出現更多死亡病例。
他說：「因為累積這麼多的確診病例，我們知道10月對於醫院體系將會是很大的挑戰。」
Delta變異株疫情在澳洲兩大城市雪梨與墨爾本迅速爆發後，全國2500萬人口有近半數進入封城，迫使官員放棄清零政策，改為迅速施打疫苗防堵疫情，以便能鬆綁限制。
隨著接種疫苗速度加快，新州成人目前有53%完成接種，雪梨西部疫情最嚴重的熱區有12個在20日放寬部分限制。室外運動將不再有時間限制，完整接種疫苗的民眾可以在室外群聚，每組上限5人。
墨爾本所在的維多利亞州今天新增567例確診，是今年以來最高的單日確診人數，另新增1人死亡。維州昨天才宣布解禁路線圖，表示一旦接種率達到70%，民眾就可以重拾自由，預計在10月26日可達成目標。
維多利亞州目前的完整接種率為44%，略低於全國的47%。
當地媒體報導，維州強制規定建築工地工人必須接種疫苗，引發數名工人在墨爾本的工會辦公室外抗議。
而澳洲職籃「國家籃球聯賽」（National Basketball League, NBL）的紐西蘭破壞者隊（New Zealand Breakers）今天宣布釋出後衛韋布斯特（Tai Webster），因為他決定不接種疫苗。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1100920