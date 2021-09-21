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法澳潛艦合約爭議　恐波及歐盟澳洲貿易協定談判

▲澳洲近日決定取消多年前與法國談成的巨額潛艦合約，除引發法澳外交齟齬，也可能波及歐盟與澳洲的貿易協定談判。圖為澳洲海軍柯林斯級艦隊。（圖取自facebook.com/RoyalAustralianNavy）
▲澳洲近日決定取消多年前與法國談成的巨額潛艦合約，除引發法澳外交齟齬，也可能波及歐盟與澳洲的貿易協定談判。圖為澳洲海軍柯林斯級艦隊。（圖取自facebook.com/RoyalAustralianNavy）

中央社

2021-09-21 08:00:00

（中央社記者唐佩君布魯塞爾20日專電）澳洲近日決定取消多年前與法國談成的巨額潛艦合約，除引發法澳外交齟齬，也可能波及歐盟與澳洲的貿易協定談判。法國官員表示無法與不再信任的國家繼續談判，歐盟將很難繼續前進。

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上週澳洲決定放棄與法國簽訂的建造潛艦的合同，轉而與英國和美國簽訂購買核動力潛艦，引發法國極度不滿，不僅召回法國駐澳洲和美國大使返國，法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）更指控澳洲和美國在這場危機中撒謊，盟友關係出現「嚴重危機」。

繼外交齟齬外，負責歐洲事務的法國國務秘書波恩（Clement Beaune）昨天接受POLITICO採訪，表示盟友之間遵守承諾才會有信任，因此當前無法想像與一個不再信任的國家繼續推進貿易談判。

歐洲聯盟執行委員會代表27個成員國對外進行貿易談判，現今由於法國公然反對，歐洲聯盟（EU）將很難堅持繼續前進。

法國是農業大國，向來對與其他農業出口國的貿易協定持高度保守態度，對澳洲也不例外。因此如果沒有法國的支持，歐盟將無法同意給予澳洲牛肉和乳製品進入歐盟市場的優惠權利，而這是澳洲最重視的核心項目。

歐盟迄今與澳洲舉行11輪經貿會談，澳洲原本希望今年底前達成協定，但如今可能出現變數。（編輯：郭中翰）1100920

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