用筆電還帶「這配件」超顯老？網反曝2關鍵：效率好超多

用筆電辦公時，你也習慣用「滑鼠」嗎？有名網友在PTT發文，表示自己用筆電都習慣帶滑鼠，卻被還在讀書的朋友笑「很老」，貼文一出，網友反曝2關鍵，直呼「這樣效率好很多」。





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該名網友在PTT以「筆電還是堅持用滑鼠是老了嗎？」為題發文，表示不知道有沒有人跟他一樣，就算出門帶筆電，也會多塞一個滑鼠。雖然筆電很久以前就有觸控面板或觸控鈕，但原PO用了還是覺得「不習慣」，「滑鼠快多了，就算沒桌子，筆電放腿上時也習慣放在筆電上滑」。





可是原PO卻被還在唸書的朋友笑「老人才在用滑鼠」，雖然知道對方在開玩笑，「但我仔細觀察自己朋友圈裡，確實不愛多帶滑鼠的都年紀比較小，智慧手機年代長大的孩子vs智障手機年代長大的孩子，也許真的有差別」？





▲原PO用筆電還拿滑鼠，被朋友說「老人才用」，貼文一出，網友反揭2關鍵。（示意圖／取自pixabay）

不過，也有網友反揭2關鍵，表示用滑鼠「效率較高」和「看情況使用」，「滑鼠速度快很多欸」、「現在滑鼠還是主流阿，是看使用情境吧」、「滑鼠效率好很多，做一些不用追求效率的工作可以不用滑鼠」、「效率好當然就無線滑鼠啦」、「滑鼠比觸控板效率好多了」、「看你是要拿筆電做什麼事情吧？一些上網看劇聽音樂什麼的沒滑鼠也ok，拿來工作就有點不行了...現在推薦娛樂用平板，工作用筆電」。（編輯：郭佩蓉）



