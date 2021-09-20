COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

用筆電還帶「這配件」超顯老？網反曝2關鍵：效率好超多

▲原PO用筆電還拿滑鼠，被朋友說「老人才用」，貼文一出，網友反揭2關鍵。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO用筆電還拿滑鼠，被朋友說「老人才用」，貼文一出，網友反揭2關鍵。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-09-20 20:00:47

用筆電辦公時，你也習慣用「滑鼠」嗎？有名網友在PTT發文，表示自己用筆電都習慣帶滑鼠，卻被還在讀書的朋友笑「很老」，貼文一出，網友反曝2關鍵，直呼「這樣效率好很多」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名網友在PTT以「筆電還是堅持用滑鼠是老了嗎？」為題發文，表示不知道有沒有人跟他一樣，就算出門帶筆電，也會多塞一個滑鼠。雖然筆電很久以前就有觸控面板或觸控鈕，但原PO用了還是覺得「不習慣」，「滑鼠快多了，就算沒桌子，筆電放腿上時也習慣放在筆電上滑」。

可是原PO卻被還在唸書的朋友笑「老人才在用滑鼠」，雖然知道對方在開玩笑，「但我仔細觀察自己朋友圈裡，確實不愛多帶滑鼠的都年紀比較小，智慧手機年代長大的孩子vs智障手機年代長大的孩子，也許真的有差別」？

▲原PO用筆電還拿滑鼠，被朋友說「老人才用」，貼文一出，網友反揭2關鍵。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO用筆電還拿滑鼠，被朋友說「老人才用」，貼文一出，網友反揭2關鍵。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，掀起熱議，「好像真的有欸，公司裡的小妹妹筆電都不太用滑鼠，反而覺得為什麼我們要用滑鼠，時代的衝擊」、「我覺得有滑鼠比較好用」、「沒滑鼠怎麼玩遊戲？？？」、「我唯一可以肯定的就是玩遊戲一定是滑鼠比較強。繪圖、文書處理就只能請人現身說法了」。

不過，也有網友反揭2關鍵，表示用滑鼠「效率較高」和「看情況使用」，「滑鼠速度快很多欸」、「現在滑鼠還是主流阿，是看使用情境吧」、「滑鼠效率好很多，做一些不用追求效率的工作可以不用滑鼠」、「效率好當然就無線滑鼠啦」、「滑鼠比觸控板效率好多了」、「看你是要拿筆電做什麼事情吧？一些上網看劇聽音樂什麼的沒滑鼠也ok，拿來工作就有點不行了...現在推薦娛樂用平板，工作用筆電」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀