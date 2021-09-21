蔡英文視訊高市早苗　安倍晉三：世界注目

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蔡英文今天傍晚以黨主席身分與高市早苗視訊會談。她在會談中感謝日方五度伸出援手提供疫苗，同時，雙方也針對區域安全、經濟情勢與產業供應鏈等交換意見，期待台日之間未來能在各領域有更緊密合作。
「產經新聞」報導，在中國對台灣的施壓力道增強之際，蔡英文與高市早苗針對東亞地區的安全保障等課題交換意見。
高市在推特發文：「兩人就安全保障等實務交流的擴大與深化，進行具前瞻性的對話。」
獲得安倍晉三力挺的高市早苗與蔡英文舉行視訊會談，安倍晉三在推特發文寫道：「守護自由與民主的2人會談，世界注目。」
產經新聞表示，自民黨總裁選舉候選人與台灣的領袖舉行會談，實屬罕見。4位候選人18日在日本記者俱樂部主辦的公開政見討論會上，分別就台灣有事（緊急狀況）發表看法。
談到強化霸權主義的中國，高市早苗說，台灣發生緊急狀況的可能性高，日本應該保有能實際嚇阻及因應的必要能力，並以日美同盟補強。
產經新聞指出，高市早苗很早就相當關心台灣問題，如果當選自民黨總裁或當上首相，中國很可能懷戒心。
自民黨總裁選舉本月17日4位候選人登記後，共有2男2女，有力挺高市早苗的日本網友表示，希望誕生第一位女首相，並且表示，日本雖然沒有天才IT大臣（行政院數位政務委員）唐鳳，但現在有機會出現「日版蔡英文」。（編輯：郭中翰）1100920