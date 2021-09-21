波索納洛未接種出席聯合國大會　白思豪批：來紐約就得打

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根據巴西新聞網站G1報導，波索納洛是全球最大經濟體中唯一尚未接種COVID-19疫苗的領袖。
G1引述紐約市長白思豪的話指出：「根據現行措施，我們需要向所有世界領袖，特別是巴西的波索納洛發出一項訊息：如果你打算來這裡，就需要接種疫苗；如果你不想接種疫苗，根本就不需要來。」
白思豪並說：「每個人都需要安全的在一起，這意味著每個人都需要接種疫苗；聯合國絕大多數的人、絕大多數會員國都在做正確的事。」
白思豪表示，紐約市正在向出席大會的所有領袖和官員提供免費的COVID-19疫苗。
紐約市政府規定，所有12歲以上的人必須出示疫苗接種證明，才能前往會議中心、餐館或飯店等封閉式公共場所。
波索納洛堅持不接種疫苗引發話題，他和巴西代表團其他成員18日晚上與巴西聯邦儲蓄銀行（CEF）總裁季馬瑞斯（Pedro Guimarães）、總統府祕書長拉莫斯（Luiz Eduardo Ramos）和衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）等人在路邊吃披薩，這樣就不需要出示疫苗接種證明。
巴西總統不止一次說他沒有接種COVID-19疫苗，將可能在紐約出入公共場所遭遇困難。
波索納洛今天上午在飯店為巴西代表團預留的空間吃早餐，餐廳入口指示牌標示必須出示疫苗接種證明。
對波索納洛對外宣稱沒有接種疫苗，餐廳一名經理 說並不打算向波索納洛索取證明。不過，當巴西媒體詢問「不是法律之前，人人平等嗎？」餐廳服務人員沒有回應。
波索納洛今天下午與英國首相強生（BorisJohnson）會議期間仍重申尚未接種疫苗，強生因此向波索納洛推薦英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的AZ疫苗。巴西克魯茲基金會（Fiocruz）也與阿斯特捷利康合作在巴西生產這款疫苗。（編輯：黃自強）1100921