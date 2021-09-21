恆大危機引金融市場大逃殺　美股狂瀉一度大跌近1000點

繼港股、歐股接連淪陷後，美股週一（20日）也大幅重挫。道瓊指數開盤下挫後，後續見不到起色，盤中一度大跌將近1000點，最後以下跌641點做收，標普500指數以及那斯達克指數也紛紛重挫。





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根據《路透社》報導，北京當局致力去槓桿之際，地產業巨擘中國恆大集團資金周轉不靈，恐爆發債務違約。由於對恆大崩盤的擔憂，引起市場不安情緒，那斯達克指數跌至一個月以來新低，微軟、Google母公司字母公司（Alphabet）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、Facebook以及特斯拉（Tesla）等科技巨頭都難逃跌勢，CBOE波動指數（恐慌指數）上漲超過23%。





除了恆大之外，美國聯準會也即將在本週展開會議，讓買盤格外保守，預計將會於22日公布會議結果，儘管有共識是延至11月或12月宣布，但預計將為縮減購債規模奠定基礎。





另外隨著北半球即將邁入秋冬季節，全球疫情回溫、Delta變種病毒打亂經濟復甦步調，再加上通貨膨脹憂慮徘徊不去，也讓投資人謹慎以對。





雖然市場認為週一大跌主要原因與中國恆大以及美聯儲會議有關，但仍有不少分析師看法保守，在不確定市場被影響的程度之下，將密切關注投資者接下來會採取的措施。





美股跳空開低，道瓊指數盤中一度暴跌971點，尾盤略有起色，終場以614.41點做收，跌幅1.78%，收在33970.47點。標普500指數重挫75.26點，跌幅1.7%，收在4357.73點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌330.06點，跌幅2.19%，收在14713.9點。





道瓊指數創7月19日以來最糟表現；標普500指數出現5月12日以來最大跌幅，11大類股全面收黑。





美股夏季交易清淡時屢創歷史新高，不少市場人士預期將會迎來拉回整理時機。進入9月之後，美股也顯示出疲態，3大指數月初以來跌幅直逼4%。



