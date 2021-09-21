台灣人難再赴美打疫苗！11月起完整接種才能入境美國

美國白宮20日宣布，將於11月解除針對歐盟、英國、中國和印度等33國的旅遊限制，但是全面要求入境旅客必須完整接種疫苗，才能搭機前往美國，不過官方認可的新冠疫苗名單尚待討論，在新制上路之前會確定。這項政策宣布後，等於台灣民眾無法再赴美打疫苗。





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綜合媒體報導，美國白宮20日宣布，11月將全面要求，所有搭機前往美國的旅客，必須完整接種疫苗才可入境。這項新政策將取代川普政府時期，針對中國、印度、英國、歐洲申根區等33個國家所發出的旅遊禁令。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）表示，推出這項新政策是為了避免外籍旅客攜帶新冠病毒入境。





根據《華盛頓郵報》報導，除了需完整接種疫苗之外，外國旅客在搭機前也須出示搭機前3天的檢驗陰性證明，未接種疫苗的美國公民則需出示1天前的檢驗報告，抵達美國後也須再次篩檢。





目前美國食品暨藥品管理局（FDA）僅認可莫德納、輝瑞／BNT與單劑型嬌生疫苗等3款新冠疫苗，至於阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）或是中國以及俄羅斯等其他國家研發製造的疫苗是否會被認可，將會是跨部會討論的重點，最後名單將會由美國疾病管制與預防中心（CDC）決定。莎琪表示，將會在11月或是之前會有答案。





▲白宮發言人莎琪表示，官方認可的新冠疫苗名單尚待討論，在新制上路之前會確定（圖／美聯社／達志影像）

CDC發言人諾德隆德（Kristen Nordlund）表示，「CDC認為完全接種FDA授權或通過的疫苗，或者是任何世界衛生組織（WHO）授權的疫苗，入境可免隔離，不過名單可能改變，各部會可能增加。」目前WHO已授權緊急使用的疫苗，包括莫德納、輝瑞／BNT、嬌生、AZ、中國國藥、中國科興和Covishield（印度版AZ）。





新政策消息一出，隨即獲得旅遊業歡迎。受到疫情影響，收益銳減的旅遊業先前不斷遊說政府，盼能取消部分阻止旅遊的防疫限制。根據現行政策，僅有美國公民和其直系親屬，以及綠卡持有人，可以從英國和歐盟進入美國。





歐盟在過去多次呼籲美國解除旅遊禁令，但白宮仍以疫情以及Delta變種病毒威脅為由，決定維持禁令。歐盟原先6月已經解除對美國的旅行限制，但在缺乏互惠的情況下，8月又將美國從「安全旅行國家名單」中除名。美國即將在11月上路的新政策，可望能幫助美國以及歐盟修復因旅遊禁令產生的嫌隙。



