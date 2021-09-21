這樣能撩妹？陌生男秀「258萬存款」搭訕 她回1句超尷尬
搭訕的方式百百種，有些人會運用一些小巧思或者暗示來表明心意，但也有人弄巧成拙，鬧出烏龍。近日，就有網友分享，她和朋友在酒吧時，突然有一名陌生男子上前搭訕，並秀出個人銀行存款明細，試圖以此打動朋友的芳心，沒想到結局竟出乎意料，影片也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-21 11:34:59
綜合外媒報導，國外一名女網友在《Reddit》表示，她日前與女性朋友前往酒吧時，一名陌生男子突然上前搭訕，並拿手機秀出銀行的存款明細，還自信地看著對方，認為這樣就能打動朋友的芳心。
朋友看了一眼手機後，淡定地說「你真的認為這樣可以讓我喜歡你嗎？抱歉，我沒有被你這些錢打動」，怎料，男子聽完竟當場發飆，指著手機嗆「妳應該被打動的，否則就是搞不清楚狀況」，離開前還丟下一句「92802美元（約新台幣258萬元）欸！」
這段尷尬的搭訕過程曝光後，網友紛紛留言笑說，「這是我看過最尷尬的搭訕結果」、「我還沒看過這麼尷尬的搭訕方式」、「這男的又不是有幾百萬美元，哪來的自信吹噓」、「與其炫耀自己的財產，不然花點錢買合身的衣服，順便修剪髮型」、「這樣做真的滿糟糕的…」、「有錢、有個性的人才不會吹牛呢」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！