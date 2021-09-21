COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

港媒：習近平早說過　地產商左右治港時代不復返

▲港媒報導指出，習近平數年前就在內部會議表明，地產商左右治港政策的時代不復存在。（圖／美聯社／達志影像）
▲港媒報導指出，習近平數年前就在內部會議表明，地產商左右治港政策的時代不復存在。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-21 13:20:58

（中央社台北21日電）外電近日指北京要求香港地產商助解住房問題，表明市場遊戲規則已改變，不再容忍壟斷行為，引發市場震盪；港媒則說，習近平數年前就在內部會議表明，地產商左右治港政策的時代不復存在。

我是廣告 請繼續往下閱讀
路透近日報導，北京當局要求香港地產商協助解決房屋短缺問題，並表明市場「遊戲規則已經改變」，不再容忍「壟斷行為」。這項消息引起市場震盪，5大地產股股價昨天重挫，市值單日共蒸發約港幣837億元（約新台幣3000億元）。

香港01今天報導，事實上，北京對香港地產商早有微詞，特別是2019年「反送中」運動期間，各大地產商初期保持沉默，直至中國官媒批評，才陸續發聲明支持「止暴制亂」。

同年9月，中共黨媒「人民日報」發表題為「解決住房問題，香港不能再等了」評論員文章，文中提及「地產商是時候釋放最大善意，而不應只打自己算盤、囤地居奇、賺盡最後一個銅板」。

報導說，只是時隔近兩年後，香港住房問題仍然嚴峻，毫無明顯改善。中國國務院港澳辦主任夏寶龍今年7月罕見地針對具體民生政策明確提出「四個期盼」，「期望大家揪心的香港住房問題，必將得到極大改善」。

談到管治者條件時，夏寶龍更提出要「衝破制約香港經濟發展和民生改善的各種利益藩籬」，有效破解住房、就業、貧富懸殊等突出問題。

香港01分析，解決港人最切身的房屋問題可說是特區管治者當前要務，除了政府官員要帶頭開路架橋，整個社會也配合起動，這當然少不了各大地產發展商。

分析說，一直以來，香港社會普遍認為北京不願撼動商界利益，但這種看法早在「反送中」事件前已有改變。

報導引述消息人士說，中國國家主席習近平曾於2018年一場港澳工作協調小組內部會議表明，「商界左右中央治港政策的日子不復存在」，其中的「商界」就是指地產商。

據指出，北京並非否定地產商，不讓它賺錢，而是在賺取合理回報的同時，也要具備社會責任，協助解決房屋問題。

報導表示，個別發展商已「聞風而動」，近月積極參與「土地共享先導計畫」，但是這種「小動作」，恐怕難以讓北京滿意。

香港行政長官林鄭月娥下月初將發表任內最後一次施政報告，土地供應將是一大重點，發展商如何以實際行動「回饋社會」，值得關注。（編輯：周慧盈/翟思嘉）1100921

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀