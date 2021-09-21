港媒：習近平早說過　地產商左右治港時代不復返

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香港01今天報導，事實上，北京對香港地產商早有微詞，特別是2019年「反送中」運動期間，各大地產商初期保持沉默，直至中國官媒批評，才陸續發聲明支持「止暴制亂」。
同年9月，中共黨媒「人民日報」發表題為「解決住房問題，香港不能再等了」評論員文章，文中提及「地產商是時候釋放最大善意，而不應只打自己算盤、囤地居奇、賺盡最後一個銅板」。
報導說，只是時隔近兩年後，香港住房問題仍然嚴峻，毫無明顯改善。中國國務院港澳辦主任夏寶龍今年7月罕見地針對具體民生政策明確提出「四個期盼」，「期望大家揪心的香港住房問題，必將得到極大改善」。
談到管治者條件時，夏寶龍更提出要「衝破制約香港經濟發展和民生改善的各種利益藩籬」，有效破解住房、就業、貧富懸殊等突出問題。
香港01分析，解決港人最切身的房屋問題可說是特區管治者當前要務，除了政府官員要帶頭開路架橋，整個社會也配合起動，這當然少不了各大地產發展商。
分析說，一直以來，香港社會普遍認為北京不願撼動商界利益，但這種看法早在「反送中」事件前已有改變。
報導引述消息人士說，中國國家主席習近平曾於2018年一場港澳工作協調小組內部會議表明，「商界左右中央治港政策的日子不復存在」，其中的「商界」就是指地產商。
據指出，北京並非否定地產商，不讓它賺錢，而是在賺取合理回報的同時，也要具備社會責任，協助解決房屋問題。
報導表示，個別發展商已「聞風而動」，近月積極參與「土地共享先導計畫」，但是這種「小動作」，恐怕難以讓北京滿意。
香港行政長官林鄭月娥下月初將發表任內最後一次施政報告，土地供應將是一大重點，發展商如何以實際行動「回饋社會」，值得關注。（編輯：周慧盈/翟思嘉）1100921