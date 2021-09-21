COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

上網預約BNT！她打開見「火鍋預約」懵了：還要我看便便

▲有網友想預約BNT疫苗接種，打開網頁卻看到「火鍋預約」，讓她看了相當傻眼。（圖／美聯社／達志影像）
▲有網友想預約BNT疫苗接種，打開網頁卻看到「火鍋預約」，讓她看了相當傻眼。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-09-21 12:48:39

第九期疫苗接種昨（20）日上午10時起開始預約，根據昨晚最新統計，BNT疫苗目前已完成預約共67萬人。不過，就有網友分享，她上網預約BNT疫苗時，網頁上卻顯示「火鍋預約平台」，甚至還寫著「請稍後再試，看便便」，讓她看了十分困惑，貼文一出，也笑翻一票網友。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《Dcrad》表示，她一大早就到「COVID-19 公費疫苗預約平台」，準備預約BNT疫苗接種，沒想到打開網頁一看，卻顯示「火鍋預約平台」，還寫著「現在造訪人次不引起你，請稍後再試，看便便」，讓她看了當場傻眼，忍不住說「火鍋？便便？什麼鬼啊！」

▲原PO打開網頁一看，卻看到上頭顯示「火鍋預約平台，現在造訪人次不引起你，請稍後再試，看便便」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO打開網頁一看，卻看到上頭顯示「火鍋預約平台，現在造訪人次不引起你，請稍後再試，看便便」。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文曝光後，網友也都笑了出來，紛紛留言回應，「火鍋預約平台快笑死，但聽起來還不錯」、「餓了，這大概就是打疫苗後會餓的原因」、「那打完BNT就有火鍋吃嗎」、「打完疫苗吃火鍋就對了！然後記得便便」、「唐鳳藏的彩蛋啦」、「好好笑為什麼可以這麼好笑」、「原來也有人跟我一起預約火鍋平台看便便」。

此外，也有網友猜測，原PO可能是使用非中文網頁，網頁自動翻譯後，才出現如此爆笑的內容。對此，原PO也更新貼文回應，她是用中文預約網站，但不知道為何會變這樣，「其實當下超緊張生氣，進不去還叫我看便便」，幸好最後有成功預約到。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

S.H.E用什麼方式慶祝20周年，會讓您最開心？

繼續作答
即時
推薦閱讀