上網預約BNT！她打開見「火鍋預約」懵了：還要我看便便
第九期疫苗接種昨（20）日上午10時起開始預約，根據昨晚最新統計，BNT疫苗目前已完成預約共67萬人。不過，就有網友分享，她上網預約BNT疫苗時，網頁上卻顯示「火鍋預約平台」，甚至還寫著「請稍後再試，看便便」，讓她看了十分困惑，貼文一出，也笑翻一票網友。
編輯中心/綜合報導
2021-09-21 12:48:39
原PO在《Dcrad》表示，她一大早就到「COVID-19 公費疫苗預約平台」，準備預約BNT疫苗接種，沒想到打開網頁一看，卻顯示「火鍋預約平台」，還寫著「現在造訪人次不引起你，請稍後再試，看便便」，讓她看了當場傻眼，忍不住說「火鍋？便便？什麼鬼啊！」
貼文曝光後，網友也都笑了出來，紛紛留言回應，「火鍋預約平台快笑死，但聽起來還不錯」、「餓了，這大概就是打疫苗後會餓的原因」、「那打完BNT就有火鍋吃嗎」、「打完疫苗吃火鍋就對了！然後記得便便」、「唐鳳藏的彩蛋啦」、「好好笑為什麼可以這麼好笑」、「原來也有人跟我一起預約火鍋平台看便便」。
此外，也有網友猜測，原PO可能是使用非中文網頁，網頁自動翻譯後，才出現如此爆笑的內容。對此，原PO也更新貼文回應，她是用中文預約網站，但不知道為何會變這樣，「其實當下超緊張生氣，進不去還叫我看便便」，幸好最後有成功預約到。（編輯：許智超）
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