北京環球影城開幕　塑造美中民間正常交流形象

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這名人士指出，即使中美關係不佳，官方也希望藉由這項重大商業活動，塑造中美民間交流不受官方隔閡影響，以及中國「對外開放」不受影響的形象。
北京19日起降下大雨，雨勢直到20日午後才告停歇，但完全沒有影響眾多北京及外地民眾20日前往環球影城遊玩的興緻。雖然當天中午才開園，但許多民眾上午就冒雨前往排隊，園區大門前的人龍及傘陣場面頗為壯觀。
綜合中國媒體報導，環球影城20日開園首日的門票，在開賣後不到1分鐘便全部售罄。而今天北京天氣放晴，加上正值中秋節，前往遊玩的人潮及車潮上午已經大舉湧向現場，門票更是秒殺。
北京環球影城先前公告，開園後採用4級票價，從每張人民幣418元（新台幣約1810元）至748元不等。但開園期間及十一長假，卻一律從638元起跳。此外，園方還開闢加價400元可享有一次快速通道的「優速通」，以及總價1200元、價格隨淡旺季浮動的貴賓票。
但由於園內擁有哈利波特、變形金剛、侏羅紀公園、小小兵等多項熱門主題展區，周邊商品眾多且價格昂貴，並有餐飲需求。有中國媒體及專業人士估計，即使買的是最便宜的418元門票進場，如果帶小孩進場，整個花在小孩身上含用餐的金額，就會超過1000元。
北京環球影城先前預計，整個景區每年可望吸引1100萬人次的遊客，將成為北京乃至於整個華北的遊樂重鎮。而中國媒體預期，屆時將形成「南有迪士尼、北有環球」的全國主題樂園格局。
中國官方從地方到中央，對北京環球影城的開幕也以正面看待。北京市政府一名官員先前向中央社記者表示，北京市觀光資源雖豐富，但在人們心目中卻停留在「古蹟」的印象。有了環球影城，北京終於拿得出可與上海一爭高下的「當代」景點。
至於中國中央，在民間早已浮現的反美情緒下，北京環球影城從醞釀到開幕，雖有民族主義者的零星質疑聲音，但很快就被更多討論遊玩設施的討論串壓過，始終未曾出現諸如「抵制美國產品」的風潮，顯見官方採取的是樂觀其成的態度。
中共外圍官媒環球時報總編輯胡錫進20日發表評論說，雖然中美政治關係已經跌落得讓很多人用「冷和平」甚至「冷戰」來描述，但北京環球影城開幕的盛況，呈現的卻是「中美民間交往的熱情和仍在擴大的交往能量」，傳遞出的訊號「勝於千言萬語」。（編輯：翟思嘉）1100921