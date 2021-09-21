中國整頓建常態培訓機構　專家：後果恐比「學習班」嚴重

中國當局近來加大對於國內各行業的整頓力道，並建立對從業人員常態化培訓的機制。分析人士認為，這無疑是文革時期的「學習班」改頭換面、捲土重來，更成為了當局新一輪的洗腦利器。





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根據《美國之音》報導，中國娛樂圈近年來亂象嚴重，不時爆出明星、大腕天價片酬、偷稅逃稅的新聞，以及流量至上、畸形審美、「娘炮」和「飯圈」（粉絲圈）問題，因此被當局視為新一輪整治重點。





中國文化和旅遊部（文旅部）9月9日召開全國大會，強調將貫徹中共總書記習近平的指示，對這些「嚴重敗壞了文藝界風氣、損害了文藝工作者形象、影響了文藝事業健康發展」的亂象，「採取硬手段、拿出硬措施」，加大整頓力度。文旅部進一步表示，為了加強思想政治引領，將建立「常態化培訓機制，開展從業人員輪訓」。





文旅部提出的做法，引起不少人對於文革時期所展開的「學習班」的回憶。報導指出，中國當局歷來有根據不同的政治環境和歷史背景，舉辦名目不同的培訓機制，其中文革期間的「毛澤東思想學習班」（簡稱學習班），讓那些曾經在學習班中受到批評、迫害的人難以忘懷。





美國紐約中國婦權組織創辦人張菁指出，當局要建立常態化培訓機制，儘管名義上不叫「學習班」，但其本質就是要回到文革時期的洗腦教育。透過反覆灌輸所謂正能量的東西，讓人們心生恐懼，久而久之這些假話就會成為「真理」，人們在被迫灌輸之下，漸漸失去自我，被當局的「精神麻痺」牽著鼻子走。





旅美的中國政治學者王軍濤博士表示，目前習近平採取整頓和控管的方式，與文革時期的毛澤東不同，習近平是要建立一個以現代科技為基礎的「數碼極權主義」，對人民的洗腦方式不再是簡單的壟斷訊息和製造恐懼，而是把現代科學和技術用於對人民洗腦，比起毛澤東時代的「學習班」升級很多，但是機制是相同的。





前中國人權律師陳建剛指出，與其說「學習班」死灰復燃，不如說中共奪取中國政權後，一直在延續毛澤東肆意侵犯人權的壓制政策。陳建剛擔憂中國當局對於文娛領域從業人員祭出的輪訓政策，比當年的“學習班”可能帶來的後果更嚴重。



