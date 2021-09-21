被下台？傳滴滴創辦人柳青有意辭職　預期政府將接管

中國網約車滴滴先前在美國公開募股（IPO）之後，隨即面臨中國當局嚴厲審查，應用程式也從商店下架。外媒20日爆料，2名知情人士透露，滴滴出行共同創辦人兼營運長柳青最近告訴一些親信，她有下台的意願。





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根據《路透社》報導，柳青先前曾在高盛任職，最近幾週她告訴幾名關係密切的公司高層，她計劃辭職，並且鼓勵他們也開始尋找新的機會。這些公司高管中，也包括從高盛一直追隨她到滴滴的人。





柳青最近還對一些親信表示，她預計大陸政府最終將接管滴滴並委任新的管理層。





消息人士指出，這幾名高管已經有人與業界人士接洽，以尋求工作機會。





報導指出，目前沒有獲得進一步消息，包括柳青是否已經提交辭職信或是確切的離職日期。





不過滴滴出行否認了《路透社》的報導，並表示公司「正在積極、全面地配合網路安全審查，關於管理層變動的傳言不實且沒有根據。」





滴滴出行也被稱為是「中國的優步」，6月底在美國IPO籌集44億美元之後，中國國家互聯網信息辦公室對滴滴出行展開安全審查，宣布對滴滴出行展開調查，接著要求滴滴出行下架中國的下載App





嚴厲的監管措施也引發滴滴出行股價暴跌，20日下跌將近5%，短短2個多月，滴滴最新股價與承銷價相較，已呈現腰斬狀態。





柳青於2014年加入滴滴出行持有1.6%股份，目前市值約6.4億美元。



