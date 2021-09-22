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虛擬機器取代「人與人連結」　陳漢典搶投資：一定賣很好

▲陳漢典（右）搶投資《2049》的隔空辦事技術。（圖／瀚草影視提供）
▲陳漢典（右）搶投資《2049》的隔空辦事技術。（圖／瀚草影視提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-09-22 08:00:00

影集《2049》探索人類在西元2049年所面對的科技、人性考驗，劇中呈現許多前所未見的科技產物，其中「虛擬旅行」和「性愛XR」格外符合疫情時代的大眾需求，「虛擬旅行」讓人不用搭飛機，更無須隔離14天，只要配戴裝置就能1秒登入充滿異國風情的虛擬場景，「性愛XR」則是一款隔空嘿咻機器，不需要「人與人的濃厚接觸」，即能享受身歷其境的性愛，這讓陳漢典頗有興趣，直呼想投資。

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▲李亦捷（左）與陳漢典《2049》實現「虛擬旅行」，疫情時代環遊世界不是夢。（圖／瀚草影視提供）
▲李亦捷（左）與陳漢典《2049》實現「虛擬旅行」，疫情時代環遊世界不是夢。（圖／瀚草影視提供）
李亦捷在《2049》飾演虛擬旅遊設計師，希望2049年真的有機會實現這項科技，讓沒時間旅遊的人輕易完成環遊世界的夢想。陳漢典笑言這些技術超有賣點，尤其是性愛XR，「上市以後一定會賣很好，準備先存錢投資。」陳漢典表示以男性觀點來看「性愛XR」：「有它的市場，就像舒壓時看肉片，沒有傷害誰。」不過被問到最期待劇中實現的科技裝置？他故意回答《2049》的關鍵科技「讀心裝置」，「看到劇本覺得很好，『溝通』是每個人都需要去探討研究的事情。」

▲陳漢典在《2049》激戰辣妹畫面流出。（圖／瀚草影視提供）
▲陳漢典（左）看好「性愛XR」的市場。（圖／瀚草影視提供）
這些科技看似對現有的各種疑難雜症提出解答，卻同時帶來巨大衝擊，《2049》剖析人類該如何判斷是非和作出抉擇，並學會和科技並存。李亦捷劇中與老公陳漢典失和，嘗試用配戴「讀心裝置」來瞭解對方，陳漢典不禁感嘆現代人已經常常陷入「科技冷漠」，30年後人與人的溝通問題可能會更嚴重：「科技讓我們很方便，但是人跟人好像越來越疏遠，人和人的溫度慢慢不見了。」《2049》10月16日起每周六晚上10點於台視、myVideo首播免費看，晚上11點半於myVideo、Netflix上架最新集數；10月17日起每周日晚上8點於東森戲劇台、晚上10點東森超視播出。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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