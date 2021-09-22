虛擬機器取代「人與人連結」　陳漢典搶投資：一定賣很好

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李亦捷在《2049》飾演虛擬旅遊設計師，希望2049年真的有機會實現這項科技，讓沒時間旅遊的人輕易完成環遊世界的夢想。陳漢典笑言這些技術超有賣點，尤其是性愛XR，「上市以後一定會賣很好，準備先存錢投資。」陳漢典表示以男性觀點來看「性愛XR」：「有它的市場，就像舒壓時看肉片，沒有傷害誰。」不過被問到最期待劇中實現的科技裝置？他故意回答《2049》的關鍵科技「讀心裝置」，「看到劇本覺得很好，『溝通』是每個人都需要去探討研究的事情。」
這些科技看似對現有的各種疑難雜症提出解答，卻同時帶來巨大衝擊，《2049》剖析人類該如何判斷是非和作出抉擇，並學會和科技並存。李亦捷劇中與老公陳漢典失和，嘗試用配戴「讀心裝置」來瞭解對方，陳漢典不禁感嘆現代人已經常常陷入「科技冷漠」，30年後人與人的溝通問題可能會更嚴重：「科技讓我們很方便，但是人跟人好像越來越疏遠，人和人的溫度慢慢不見了。」《2049》10月16日起每周六晚上10點於台視、myVideo首播免費看，晚上11點半於myVideo、Netflix上架最新集數；10月17日起每周日晚上8點於東森戲劇台、晚上10點東森超視播出。
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