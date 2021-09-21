車掛蘋果「罕見配件」被跟蹤！女狂冒冷汗：iPhone沒通知

蘋果（Apple）於今年春季發表會推出藍牙追蹤器「AirTag」，除了可當作鑰匙圈掛在寵物身上，更能搭配「尋找」功能掛在貴重物品上，並透過iPhone手機追蹤位置，不少人在消息曝光後更戲稱能夠另類應用成為「抓姦神器」，沒想到日前就發生美國一名女子被不明人士在車上掛了AirTag追蹤器，整整四個小時過去停靠的動向都遭人追蹤，這也讓她嚇了一大跳連忙向蘋果求助，完整經歷也掀起不少討論。

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根據《Lad Bible》、《BuzzFeed》報導，該名女子Ashley Estrada住在美國洛杉磯，日前開車出門與表妹打算開心購物時，表妹的iPhone竟跳出「有個AirTag在您附近」的通知，滿頭霧水同時點了「撥放聲音」功能才找到一個陌生的AirTag掛在自己的車牌，整整四個小時都沒有發現，自己的iPhone也沒有跳出通知，直到表妹上車後才知道自己被不明人士放了AirTag追蹤，這也讓她嚇得直呼幸好自己當天沒有直接回家，並將完整經歷上傳到社群軟體TiKTok上，引來超過1600萬人瀏覽，更吸引不少網友回應。

▲女子發現自己的車牌掛著陌生的 AirTag 。（圖／翻攝自TikTok：＠_ashleyscarlett）

由於畫面中記錄下過去她和開車停靠的地點，等於四個小時的動向都被不知名人士掌握，這就讓她連忙向警方報案，不過當地警方卻因不危及生命危險而無法展開更多調查，而她也打算向蘋果回報自己沒有收到任何通知的情況。而她也向媒體表示，自己當天沒聽到任何提示聲響或通知，就算到家後自己仍相當緊張，擔心有人在跟蹤她或試圖要傷害她。

▲她發現自己開車在外整整四個小時的動向都遭人追蹤掌握。（圖／翻攝自TikTok：＠_ashleyscarlett）

事實上，為防止這類情事發生，AirTag設有隱私保障措施，蘋果官網的說明表示，萬一有人把不屬於你的AirTag放在你身上，你的iPhone就可以偵測到這個外來的AirTag，並發出通知提醒。若你自己找不到，AirTag隨後便會自動發出約15秒的急促提示音，讓有心人想偷偷跟蹤的願望難以實現。（編輯：楊智傑）