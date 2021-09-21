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自由黨國會未過半　杜魯道保住政權卻再陷少數政府

▲加拿大總理杜魯道雖贏得第3任期，但所屬自由黨在國會大選中沒能取得決定性多數，使少數政府重現。（圖／美聯社／達志影像）
▲加拿大總理杜魯道雖贏得第3任期，但所屬自由黨在國會大選中沒能取得決定性多數，使少數政府重現。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-21 18:42:10

（中央社蒙特婁21日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道雖贏得第3任期，但所屬自由黨（Liberal Party）在國會大選中沒能取得決定性多數，使少數政府重現。他今天承認，須與其他政黨展開合作。

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在提前2年登場、昨天舉行的國會大選中，自由黨囊括最多席次但未過半，49歲的杜魯道（Justin Trudeau） 贏得第3任期。

杜魯道自2019年當選連任以來，他領導的少數政府，被迫與其他政黨達成協議以推動立法。杜魯道投入大筆經費應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，提前舉行大選希望贏得選民對他抗疫政策的認可，不過國會大選暫定結果出爐，幾乎與2019年選舉無異，再陷少數政府窘境。

從2015年開始執政的杜魯道表示，他明確獲得人民授權繼續往疫情後復甦之路邁進；他也承認，加國人民此時並不想談政治或選舉。

他在蒙特婁（Montreal）告訴支持者：「你們只是想知道，你們選出的國會議員會支持你們度過這場危機以及往後日子。你們給了國會和政府明確方向。」

加拿大國會選舉結果意味自由黨採取的措施將幾乎維持原樣；為了對抗COVID-19，杜魯道政府已累計破紀錄 的債務以及龐大的預算赤字。

暫定結果顯示，自由黨已在加拿大國會下議院338席中拿下155席，而自由黨必須有170席才能取得決定性多數。主要對手右翼的保守黨（Conservative Party）取得122席，新民主黨（New Democrats）26席。

另有約80萬張郵寄選票預計在當地時間21日開票，結果將可能影響某些席次。

杜魯道前首席秘書巴茨（Gerry Butts）告訴加拿大廣播公司（Canadian Broadcasting Corp.），「加拿大選民發出明確訊息是，他們喜歡政府帶領國家的方向，但不太確定想給任何一方全權」。（譯者：張璦/核稿：嚴思祺）1100921

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