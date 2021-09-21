味醂的「醂」怎麼唸？正解曝一票人全錯　網驚：長知識了

不少人在進行日式料理時會添加「味醂」當作調味，除了能有效去除食物腥味外，也因為類似米酒的功效能夠提升日式料理的香氣，不過你知道味醂的「醂」字該怎麼唸嗎？日前以開箱、料理聞名的百萬級YouTuber魚乾（Annie）就因為想搜尋味醂卻遲遲找不到如何正確發音，一查才發現「醂」的真正唸法，不但驚呼「奇怪的姿勢（知識）增加了！」，更釣出一票人坦言自己唸了20幾年都唸錯！

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知名YouTuber魚乾（Annie）YouTuber魚乾因為拍攝生活、美食、遊戲實況等題材而聞名，目前頻道超過124萬人訂閱，在台灣相當具有知名度與人氣，而今（21）日凌晨她也在臉書上和粉絲們分享，新奇地表示「我剛剛才知道味醂的醂唸ㄌㄢˇ！」，更提到自己剛才一查才知道原來不唸做「ㄌ一ㄣˊ（音同林）」，更補充解釋「很多人說這個是日本來的或是日文，但醂其實是有中文意思的唷」。

▲魚乾表示自己一查才發現味醂的「醂」正確唸法自己一直唸錯。（圖／魚乾IG）

根據《國家教育研究院》的「教育部異體字辭典」資料顯示，「醂」其實唸作「ㄌㄢˇ（音同懶）」，是一種浸漬儲藏的柿子；而「味醂」源自日文「みりん（唸作Mirin）」，中文有時候也會被寫為「味淋」或「味霖」，而這兩者的正確注音事實上則較為接近正確的日文讀法。

▲「醂」字本身是指醃漬過的柿子。（圖／翻攝自《國家教育研究院》「教育部異體字辭典」）

不過話題曝光後也掀起不少粉絲網友討論，其中留言處就有不少民眾表示自己也和魚乾一樣唸錯好久，「平常不會打到那個字，所以就沒發現」、「怪不得每次我都要用寫的才能打出這個字」、「第一次知道＋1」，另外也有網友坦言自己一直唸錯「一個有邊唸邊，沒邊唸中間的概念」、「就跟味噌（ㄘㄥ）、砧（ㄓㄣ）板一樣，有邊讀邊的錯誤觀念」，知名YouTuber阿滴更留言歪樓舉一反三讓網友笑翻。（編輯：楊智傑）