中國又禁台釋迦蓮霧！他曝「詭異巧合」笑翻：跟蘋果有關

中國於今年3月因「檢查出害蟲」單方面暫停進口台灣鳳梨，本（9）月19日又以同樣理由指在台灣釋迦及蓮霧中發現有害生物介殼蟲「大洋臀紋粉蚧」（Planococcus minor），宣布自20日起暫停輸入，消息曝光後引來各界譁然，而稍早Icu醫生陳志金也透過臉書點出三種被禁水果的「巧合」，讓不少網友也秒懂笑翻。

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中國大陸海關總署今年2月以「發現介殼蟲」為由而暫停輸入台灣鳳梨，19日又透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台，片面通知因我國釋迦及蓮霧多次檢出太平洋臀紋粉介殼蟲，將暫停輸入。對此，農委會主委陳吉仲表示，中方此舉完全不符合國際規範， 且所有介殼蟲處理如同鳳梨事件，只要進入到輸入國後，薰蒸就可處理，無法接受以片面方式暫停輸入、並未給予科學數據，不符國際規範，將向WTO申訴外。

▲農委會主委陳吉仲19日表示，中國禁我國蓮霧與釋迦，完全不符合國際規範，也沒有科學根據。（圖／農委會提供）

接連因相同緣由挨禁的三種水果也掀起不少國人支持，而今日Icu醫生陳志金也透過臉書點出三種水果的逗趣巧合，先是解釋鳳梨英文「Pineapple」、蓮霧名為「Wax/Rose apple」、釋迦則是「Sugar/Custard apple」，接著更好奇總結「外國人看不懂的水果，是不是都喜歡叫什麼apple啊？」。

不僅如此，他還笑稱「那個國家是不是很討厭apple？竟然一口氣禁了三種！」，巧合被點出後也讓許多網友秒懂跟著笑翻直呼「不包括賣iPhone的Apple」、「習禁蘋咩」、「怎麼有那麼可愛的解釋」，留言中還有網友歪樓表示「能吃的才禁！不能吃的搶著買」、「同理，只要是皮包肉的，外國人也都叫dumpling」、「一天買一個Apple，還可以趕走醫生呢」。

▲Icu醫生陳志金典出三種水果都以「apple」為名，幽默表示「蘋果」躺著也中槍。（圖／翻攝自Icu醫生陳志金臉書）

至於中國片面違反國際貿易規範，蔡英文總統也在臉書上表示，中國無預警暫停輸入並不是第一次，「今年2月的鳳梨事件，相信大家記憶猶新。這種突襲手段，顯然不是為了正常的貿易考量。當然，這些干預不只有台灣的農產品受到影響，近年來，包括澳洲的紅酒和龍蝦，甚至近來中國停止核准立陶宛農產品進口許可的種種做法，都讓國際社會懷疑，中國真的有心遵守國際貿易規範嗎？除了嚴正譴責，我們會支持農委會的所有因應措施，一定會保護農業、力挺農民」。（編輯：楊智傑）