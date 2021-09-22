租屋該注意屋齡嗎？全場答案一面倒：「5細節」更重要！

時間一直走，不少房子也越來越有歷史，一旦成為危老建築，政府便會強制拆除，當然，許多老舊公寓也會被列在都更計畫中。而近日就有一名網友好奇詢問大家「租屋會在意屋齡嗎？」對此，全場答案幾乎一面倒，認為「5細節」更重要。

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原PO在

PTT女孩板

表示，前陣子聽鄰居說才知道自己租屋的地方屋齡已經50了，因為房東有重新裝潢過，不是什麼頂級裝潢，但內部就乾乾淨淨的，房租還可以接受，離上班地點也近，所以就租了，他並好奇詢問大家「租房網一般也不會特別標注租屋的屋齡，大家租房子的時候會注意嗎？」

▲網友們在PTT討論「租屋會在意屋齡嗎？」（圖／翻攝自PTT）

問題曝光，立刻引發熱論，許多網友紛紛回應「考量的比重不高但還是會注意，管線老舊不堪用會很麻煩」、「有裝潢弄乾淨就好，反正都會搬走在意啥」、「台北很多老公寓隨便都3-40年」、「台北在意的話，就很少選擇了」、「還好，新舊房都是有好有壞」、「機能完好不會漏水阻塞的話，好像不太在意欸」、「線路老舊會有差別，看你自己」、「新屋房租貴兩倍吧...」。

另還有不少人直指「不會特別在意屋齡，會先注意

採光

跟

通風

」、「租屋主要看交通方便就好，又不是要住一輩子」、「租的只注意採光通風，反正會搬走」、「會在意

電線老舊

部分，老屋容易電線走火」、「租屋看CP值，

交通方便

、電梯、

漏水

都比屋齡優先」、「比較在意屋況，如果整理得很舒適，是可以接受。」（編輯：許苡晴）