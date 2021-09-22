周杰倫歷年歌曲重組專輯？他曝「10歌單」　粉絲狂喊不夠

台灣巨星「周杰倫」出道20年，期間不斷推出許多膾炙人口的歌曲，他的曲風相當多變，除了抒情歌外，也很能唱快歌，特別的是，周董都會略帶鼻音引吭高歌，不少人認為這是「含滷蛋」，對此，他也曾回應「因為我把聲音當作一種樂器」，深受鐵粉買單。而近日就有一名網友將周杰倫歷年來的「10首歌」重組排成一張專輯，結果許多粉絲一看狂喊「10首不夠！」

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PTT八卦板

好奇詢問大家「假設四、五十年後，向孫子輩提起當年叱咤華語樂壇的巨星周杰倫，你各位會怎麼排10首周董的曠世巨作介紹給後輩，排成一張最能讓後輩了解當年周董在紅什麼的專輯呢？」他並分享自己的10大歌單，包括：

1.黑色幽默 2.爸我回來了 3.安靜 4.半島鐵盒 5.以父之名 6.晴天 7.七里香 8.夜曲 9.夜的第七章 10.煙花意冷

，「你各位覺得還行嗎？」

▲周杰倫自出道以來不斷推出許多膾炙人口的歌曲，他的曲風相當多變，除了抒情歌外，也很能唱快歌，特別的是，周董都會略帶鼻音引吭高歌，深受不少粉絲喜愛。（圖／周杰倫IG）

而這10大歌單，也引來許多粉絲回應，紛紛直呼「10首不夠」、「10首哪夠啦！」「10首放不完」、「你這只是慢歌選集而已」、「沒雙節棍？」「你把青花瓷、菊花台放哪了」。

另還有網友直指「直接拿范特西那張不就得了」、「東風破比較讚」、「以父之名、夜曲、晴天、七里香、簡單愛、她的睫毛、回到過去、髮如雪、軌跡、斷了的弦」、「怎麼沒有反方向的鐘」、「軌跡、依賴也是必須的」。（編輯：許苡晴）