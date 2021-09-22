中國手機內建審查功能　立陶宛國防部建議勿使用

波羅的海國家立陶宛，近日因為允許我方以台灣名義設立代表處，引發北京強烈不滿，演變成互相召回大使的局面，北京並陸續對立國施壓，但立陶宛官方仍堅持聲援民主。近日立陶宛國防部公布一份產品調查報告，聲稱在部分中國製手機內，發現內建審查功能等資安漏洞，建議人們避免使用。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-22 07:50:59
根據《路透社》報導，立陶宛國防部國家網絡安全中心在報告裡聲稱，中國智能手機巨頭小米在歐洲銷售的旗艦手機，具有內建檢測和審查功能，能偵測諸如「西藏自由」、「台獨萬歲」、「民主運動」等敏感字眼。
國家網絡安全中心也提到，雖然小米10T 5G手機軟體的功能，在歐盟地區已經關閉，但可以隨時透過遠端開啟；調查亦發現小米加密的手機使用數據被傳送至一個位於新加坡的伺服器。
該份報告針對小米、華為、OnePlus的3支5G手機進行研究，在小米設備上發現了3個潛在風險，華為1個，OnePlus設備上則未發現網絡安全漏洞。
報導指出，立陶宛國防部副部長艾布克維斯(Margiris Abukevicius)在報告時表示，建議民眾避免購買新的中國手機，並盡快丟掉已經購買的中國手機。
截至發稿時間為止，小米沒有回應《路透社》的置評詢問；華為位於波羅的海地區的代表則告訴《波羅的海通訊社》(BNS)，其手機不會向外部發送用戶數據。