傳綠民調過半反中正紀念堂拆銅像　民進黨：不予置評

有媒體報導，根據民進黨內部民調，針對中正紀念堂轉型為「反省權威歷史公園」，支持者只有25%，但不支持者卻達58%；另「

。民進黨發言人顏若芳表示，這份未見消息來源的民調，民進黨不予置評。

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顏若芳指出，總統蔡英文自2016年上任以來，開始推動台灣的轉型正義，包含「開放政治檔案」、「清除威權象徵及保存不義遺址」、「平複司法不法、還原歷史真相並促進社會和解」以及「處理不當黨產」等4大任務。這6年多的時間，政府建立轉型正義的法律和相關組織，平反眾多受難者的罪名，公布一份份經過考據的調查報告。另更為了推廣、扎根人權教育，建立人權博物館和國家人權委員會，調查、檢討及推動有關人權事件、政策與合作。

顏若芳指出，促轉會是獨立機關，基於法定職權從各方面蒐集資料、研究報告向國人提出，民進黨都予以尊重。而日前促轉會提出中正紀念堂轉型方案，建議拆除蔣介石銅像，文化部長李永得有說，中正堂轉型正義須具備2個「完備」，一是歷史評價完備，二是法制程序完備，否則社會衝突會更劇烈。

顏若芳表示，民進黨在推動轉型正義的過程，仍然會與社會多多溝通，取得社會多數的認同、接受，並且做到圓滿。