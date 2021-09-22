強生訪白宮會拜登　談氣候變遷與火車之旅

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強生提到全球暖化議題時說：「看到美國真的採取行動，展現真正的領導風範，是很棒的事。」在拜登領導下，美國重申對降低溫室氣體排放量的承諾，並允諾向對抗氣候變遷的計畫提供金援。
強生在紐約參加完聯合國大會後，搭乘美國鐵路公司（Amtrak）火車前往華府與拜登會面。強生對拜登說：「他們很愛你。」他似乎是在說美國鐵路員工，因為拜登過去30年來都是搭乘火車通勤。
詢及是否可能達成英美貿易協議，這項對英國脫歐後具重大意義的議題時，拜登說：「我們會談到貿易。」
強生今天首度與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）會面。賀錦麗說，美國與英國之間的關係，比以往更加緊密。她說，對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、解決氣候變遷與維持全球各地民主制度，依舊是美英兩國的當務之急。
強生讚揚美軍在「喀布爾空運行動」中扮演的角色，並感謝華府去年解除因狂牛病而對英國牛肉實施的進口禁令。
強生說：「我想要感謝美國政府、你的政府，配合我們現在合作的許多層面，我想，就層級與密集度而言，都比我記憶中的任何時刻還要高。」
強生的團隊認為這趟訪問圓滿順利，證明英國去年脫離歐洲聯盟（EU）後，仍可在世界舞台發光發熱。在強生訪問華府時，美國因為與英國和澳洲宣布成立新三方安全聯盟AUKUS，而與歐盟國家法國發生外交齟齬。
英國與美國最近宣布與澳洲達成的造艦合約，讓法國失去價值400億美元的潛艦訂單，法國憤而召回駐美國與駐澳洲大使，並取消與英國舉行的國防會議。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1100922