波索納洛聯合國宣揚政績　巴西輿論不買帳

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波索納洛這番談話引來巴西媒體查核。巴西新聞網站G1指出，自去年以來，巴西總統一直提倡使用氯奎寧和伊維菌素等藥物進行早期治療，但科學研究已經證明這些藥物對COVID-19無效。
此外，世界衛生組織（WHO）、巴西醫學協會（AMB）和巴西傳染病協會（SBI）也稱，氯奎寧不應用作一種預防形式，對COVID-19無效的其他藥物都應予以放棄。
波索納洛還說，他主張接種COVID-19疫苗，11月所有願意接種疫苗的巴西人都可以免疫。但波索納洛反對各國對拒絕接種疫苗的人採取限制。
波索納洛聲稱，巴西從2019年他入主總統府高原宮以來即發生變化，表示其政府沒有貪腐。
實際上，巴西當局在購買COVID-19疫苗Covaxin的合約中，被發現貪腐證據。波索納洛政府面對涉嫌違規行為，只好取消合約，但此案已成為參議院疫情真調會和聯邦法務部的調查目標。
波索納洛演說也提及巴西環境政策對保護亞馬遜森林奏效，表示今年8月的森林砍伐面積較2020年同月減少32%。但媒體批評，這些數據未能反映整個環境現實，且忽視在現任政府管理下森林遭破壞的情況，像是2021年上半年，亞馬遜的伐林警報面積是6年來最大，而2020年在巴西中西部大沼澤（Pantanal）發生的森林火災，導致1700萬隻動物死亡。
另外，波索納洛談到經濟時表示，「2021年巴西經濟成長5%」，「而巴西是今年新興國家中經濟表現最好的國家之一」。
不過，根據巴西信評機構奧斯汀（Austin Rating）今年發布的報告，在48國排行榜中，巴西今年第2季的國內生產毛額（GDP）表現居第38位，落後墨西哥、中國、智利、秘魯和土耳其等國。
波索納洛還表示，巴西在其任內「恢復對外信心，成為外國人投資最佳目的地之一」。但巴西媒體指出，巴西股市近來收到創紀錄的外國投資額，部分原因是由於巴西最近升息，以及國際上大量的可用資源。
波索納洛是出席聯合國大會20國集團（G20）領袖中，唯一表示沒有接種COVID-19疫苗者。雖然聯合國總部所在地紐約市政府規定，所有人出入封閉式公共場所必須出示疫苗接種證明，包括進出聯合國大樓的各國領袖，但聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）稱該機構不能做出這樣的要求。
20日，巴西觀光部長倪托（Gilson Machado Neto）在社群網路上發布一張波索納洛和部分巴西隨行人員在紐約街頭吃披薩的照片，因為這樣就不需要出示疫苗接種證明，引起巴西社會譁然。（編輯：林憬屏）1100922