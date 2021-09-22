目標清零病毒？蘇貞昌：依國際狀況　可能得與病毒共存

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蘇貞昌說，學法律的人會這樣說，一個叫「期限」，一個叫「條件」，現在講的「條件」，就是疫苗進來多少？條件越早成就，達成日期就會越早到達。
衛福部長陳時中說，何時打第二劑到一定比例進而解封，這樣的時間點確實是很難預估，這跟進貨時間有關係，目前目標是以BNT來打第一劑、AZ及莫德納打第二劑。
高虹安質詢時以新加坡為例，稱對方疫苗施打比我國覆蓋率更高。陳時中說，問題是這些國家疫情都比台灣嚴重非常多，我國政府絕對不會讓台灣疫情控制成這樣，以新加坡人口與確診的比例，換算到台灣是一天5000例確診，讓病毒共存，但不是讓病毒無限擴大，台灣政府不會把疫情控制成這樣。
高虹安質疑，台灣控制疫情卻讓經濟產業受到影響，蘇貞昌則回應，很多國家也是一再封城，甚至加嚴管制措施，對民眾負責任就是疫情控制到最好，台灣疫情控制遠比其他國家好，不同組合變數都應該要考慮，如果以經濟來說，台灣經濟也遠比這些國家好，更是11年來經濟成長最好的。
陳時中也說，政府規劃10月底第一劑打到7成，第二劑打到3成，就可以達到一個目標，國內開放會比這個更早，因為打到一定疫苗數量大概就比較安全，7成是因應邊境管制讓國外進來，台灣保護力要更強才可以。
另高虹安批評，韓國用交換疫苗和策略合作方式催疫苗，我國則是「每年寫信、周周視訊」還能做什麼？陳時中對此反駁，以莫德納來說，台灣訂購的到貨比例還比韓國高。