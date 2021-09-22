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要共同綁定數位五倍券？他愣「怕有糾紛」　內行曝1方法

▲有網友好奇「有人五倍券真的會共同綁定數位券嗎？」貼文一出也引起熱議。（圖／行政院提供）
▲有網友好奇「有人五倍券真的會共同綁定數位券嗎？」貼文一出也引起熱議。（圖／行政院提供）

編輯中心/綜合報導

2021-09-22 11:19:21

行政院推出的振興五倍券今（22）日上午9時開放數倍券綁定，而今年新增的共同綁定功能，讓每位民眾5000元的消費回饋金可以累積在主綁人的數位工具上使用。對此，就有網友好奇「真的有人會共同綁定嗎？」貼文一出，也引起網友熱烈討論。

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原PO在《爆廢公社》表示，雖然五倍券有新增共同綁定功能，但他們家人還是決定各自綁定，才不會花掉對方的券，造成後續的糾紛，這讓他忍不住想問「講真的，有人五倍券真的會共同綁定數位券嗎？」

▲不少網友認為，五倍券的共同綁定很適合有小孩的人一起。（示意圖／翻攝自《Pexels》）
▲不少網友認為，五倍券的共同綁定很適合有小孩的人一起。（示意圖／翻攝自《Pexels》）
想不到貼文曝光後，吸引許多選擇共同綁定的網友回應，「夫妻倆加年幼小孩啊」、「有小孩的就會共同綁定吧」、「錢財如果都是老婆管，就一家大小都綁在老婆那裡」、「有小孩的就會共同綁啊，我家5口一起」。

此外，也有網友提出方法解決，「綁完就是主綁人負責花而已（被綁人的額度全挪到主綁人那），沒有什麼花到別人券的問題，要分就是主綁人給其他被綁人現金或對應價值的東西啊」、「綁定那個人拿現金出來分享給每個人，就不用這麼煩惱了」。


五倍券個人綁定

從9月22日上午9時起，進入行政院「振興五倍券」官網，連結至「信用卡」、「電子票證」和「行動支付」等金融機構網頁綁定即可，綁定時間至明年4月30日。


五倍券共同綁定（主綁人及共同綁定人合計至多5人）

方法一：先選好要與行動支付、電子票證或信用卡進行個人綁定，接著準備讀卡機，回到五倍券官網進行共同綁定，注意需準備主綁定人以及被綁定人的健保卡。

方法二：若是沒有讀卡機，也可攜帶主綁定人及被綁定人的健保卡，前往超商使用事務機進行綁定。

方法三：被綁定人也可以使用健保快易通APP，將一次性密碼（OTP）交給主綁定人，再由主綁定人前往官網綁定。

另外，共同綁定時間為9月22日到10月1日，如果被綁定人反悔，可在9月22日到10月6日中午12點前退出綁定，可改選紙本領取。（編輯：許智超）

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