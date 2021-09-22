江啟臣嗆「有種下台」　蘇貞昌：國民黨主席不敢罵中國？

兼任國民黨主席的立委江啟臣今（22）日針對疫苗相關問題質詢行政院長蘇貞昌。江說，如果年底第二劑覆蓋率70%的疫苗數量沒有達到，那蘇應該要下台，「有沒有種嘛」；蘇則表示，防疫最重要，疫苗也要努力，就是大家一起努力，但最大在野黨主席明知中國阻擋疫苗，卻一句話都不敢講，今天的質詢有些邏輯不通、話亂講。

我是廣告 請繼續往下閱讀

江啟臣今日在質詢時對蘇貞昌表示，「疫苗不來、院長下台，有沒有種？」如果年底第二劑覆蓋率70%的量達不到，「你就下台阿」。蘇貞昌表示，防疫更重要，疫苗也要努力，大家一起努力。

江啟臣接著提到，韓國官員努力爭取疫苗，台灣是否也這樣做？蘇貞昌說，這樣質詢有些邏輯不通的部分，「你身為最大在野黨主席，不知道中國阻擋？一句話都不敢講，話亂講，今天專案報告已經講得清清楚楚」。

江啟臣接著回應，「你做不到就下台，這天經地義的事，你怎麼這麼戀棧阿？」，他更說，所有國人陪葬，還有臉在這邊講說在野黨要來負責，有沒有搞錯？

蘇貞昌回擊指出，自己沒有要求在野黨負責，而是描述、點出事實，在野黨主席明知中國阻擋，卻沒有講一句話，「中國國民黨主席不敢面對中國？」；江啟臣則說，如果執政就來面對，「比你有種」。

接在江啟臣後面質詢得民進黨立委莊瑞雄一上台則表示，他認為江啟臣這樣的質詢表現是選情告急，「如果我來評斷，他是沒準備來的啦」。