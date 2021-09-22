北市「熊好券」開放登記　5種券若全中免費拿3000

台北市長柯文哲今（22）日上午召開記者會，宣布台北市推出的「熊好券」開放登記，一共有住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券等五種票券提供民眾意願登記，五張票券總值一共3000元，柯文哲也表示，無論是台北市民或是會來台北觀光的民眾，都可以透過台北通app進行登記。
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北市府今日宣布，台北熊好券意願登記正式開跑，自2021年9月22日起至10月6日止，「台北通」會員可至「台北通」APP進行意願登記，台北熊好券包含住宿券、饗購券、藝文券、運動券及市集券，共計有5種票券，份數超過100萬份，將全數整合於「台北通（Taipei Pass）」，方便民眾於單一平台進行票券登記，預計10月8日在律師見證下公開線上抽獎。
而北市府推出的熊好券，其中除了「住宿券」面額為1000元一張外，其他四種票券都是100元五張。「饗購券」能讓民眾在台北市的餐飲及零售商店消費、「藝文券」則是能拿來看電影及逛文創商店、「運動券」則是可以用於健身房等運動活動、至於「市集券」在各大夜市及市場都能使用。
台北市政府秘書長陳志銘表示，截至目前為止已經有1000多家的業者登記為熊好券的特約商家，而登記日期從今日正式開放登記，直至今年年底，只要店家有意願，都可以登記為熊好券活動店家。而民眾的消費使用期限，目前暫定為11月30日，視疫情的情況可能開放第二波，或是延長使用日期至年底。