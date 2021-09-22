北市「熊好券」開放登記　5種券若全中免費拿3000

台北市長柯文哲今（22）日上午召開記者會，宣布台北市推出的「熊好券」開放登記，一共有住宿券、饗購券、藝文券、運動券、市集券等五種票券提供民眾意願登記，五張票券總值一共3000元，柯文哲也表示，無論是台北市民或是會來台北觀光的民眾，都可以透過台北通app進行登記。





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▲台北市政府22日上午公布熊好券相關使用措施，民眾必須透過台北通app進行意願登記，並在之後進行抽籤決定。（圖／台北市政府提供）

× ▲台北市政府22日上午公布熊好券相關使用措施，民眾必須透過台北通app進行意願登記，並在之後進行抽籤決定。（圖／台北市政府提供）

▲台北市政府22日公布五種熊好券的使用範圍。（圖／台北市政府提供）

× ▲台北市政府22日公布五種熊好券的使用範圍。（圖／台北市政府提供）

▲台北市政府公布五種熊好券的張數與額度。（圖／台北市政府提供）