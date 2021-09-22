廈門疫情突如其來！中國疾病預控局坦言：勢頭很猛

中國福建省近日爆發新冠Delta本土疫情，其中廈門市的新增確診數已連續4天都超過莆田，似乎成為新的疫情震央。中國國家疾病預防控制局21日晚間在會議上坦言，這次福建、廈門疫情「突如其來，勢頭很猛」，形勢十分嚴峻。

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綜合《澎湃新聞》、《廈門日報》等中媒報導，9月21日中國國家疾病預防控制局與廈門市同安區各級幹部召開視訊會議，提到福建這一次面臨的病毒是非常危險的對手，傳染性高，潛伏期短。

會議中也說到，同安區和新民鎮是本次廈門疫情防控阻擊戰的主戰場，其中同安區的疫情形勢仍然嚴峻，正處於膠著的攻堅階段。截至9月20日24時，同安區累計共確診164例，佔比全市確診病例近90%。同安區9月20日新增的35例確診病例中，有27例是從全員核酸檢測中篩查發現。而新民鎮作為高風險地區，已累計報告138個確診病例，佔全市總病例數的3/4。

中國國家疾病預防控制局副局長孫陽強調，疫情防控就是三個字：封、篩、隔。封就是封控，篩就是篩查，隔就是隔離。封控一定要足不出戶，全員篩查，做到一個不漏，並堅決迅速隔離密接、次密接人員。

出席會議的還有福建省長王寧和福建省委常委、廈門市委書記趙龍。王寧指出，當前福建省疫情防控形勢依然嚴峻複雜，各級幹部要切實增強危機感緊迫感，認真落實快嚴實細要求，攻堅克難，突破重點，採取更加有效措施，堅決阻斷疫情擴散。

中國國家衛健委22日公布，9月21日0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例41例，其中本土病例佔16例，境外輸入則有25例。16例本土中，福建就有13例，分別是廈門11例，莆田市2例；至於另外3例則是出現在黑龍江。