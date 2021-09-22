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防疫放寬！9月景氣展望指數、股市樂觀情緒同步上揚

▲根據國泰金控最新公布9月國民經濟信心調查結果，國內防疫政策持續放寬，推升景氣展望指數及股市樂觀情緒。（圖／NOWnews資料照）
▲根據國泰金控最新公布9月國民經濟信心調查結果，國內防疫政策持續放寬，推升景氣展望指數及股市樂觀情緒。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-09-22 11:58:45

國泰金控今（22）日發布今（2021）年9月國民經濟信心調查結果，國內防疫政策持續放寬，景氣展望與現況指數皆上揚，亦提振民眾大額消費意願，同時民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好也同步上揚。

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國泰金指出，根據國發會最新公布的7月景氣對策信號維持紅燈，領先指標下滑，隨著本土疫情趨向緩和，政府持續放寬防疫管制，景氣展望指數小幅升至27（8月22.1），現況指數亦上揚至-4.5 （8月-28.2），而民眾薪資上漲預期指數走高至4.3（8月0.4），大額消費意願指數同步升至15.7（8月12），顯示國內防疫封鎖措施鬆綁提振民眾的消費意願。

此外，有75%民眾預期今年經濟成長在3%以上，51%則認為通膨介於1-2%：主計總處估計2021年經濟成長5.88%，通貨膨脹率1.74%，本月調查結果顯示，民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為4.23%，高於8月的4.17%，75%民眾認為今年經濟成長率會達到3%以上，與上個月相同。

至於民眾對於今年平均通膨預期值為2.05%，略高於8月的2.03%，預期今年通貨膨脹率介於1-2%的民眾比例為51%。

不僅如此，國泰金分析，疫情緩和讓國內防疫管制持續鬆綁，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好同步上揚，調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數上升至15.9（8月11.8），風險偏好指數亦微幅走揚至12.5（8月10.8）。



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