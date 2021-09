中國網路自由度排名連7年墊底　台灣首列考評奪亞太第1

美國人權活動組織自由之家(Freedom House)21日公布年度網路自由(Freedom on the Net)排名報告,中國已經連續七年被列為70多個國家中,網路自由情況最差的國家。而台灣首次列入考評,就躋身擠入網路自由度最高的國家前五名,並且在亞洲國家中名次最高。





根據《美國之音》報導,自由之家的評比指標包括:上網阻礙(obstacles to access)、內容限制(limits on content)、侵犯用戶權利情況(violations of user rights)三個指標來衡量。今年網路自由評比排名最高的是冰島、愛沙尼亞、加拿大和哥斯大黎加並列第三。而台灣首次被自由之家納入評比,就在70個國家中拿下第5名,並且在亞太地區的排名拔得頭籌。





而中國則是連續7年排名墊底,僅次於古巴、緬甸和伊朗之後。70個國家中,以緬甸、白俄羅斯和烏干達為今年排名下降幅度最多的國家。而美國的得分也已經連續五年下降,自由之家報導指出,因為虛假、誤導和被操縱的訊息持續在網路上氾濫,甚至影響到大眾對2020年總統選舉結果的接受度。





報導指出,近期路監管領域最新跡象顯示,許多國家政府與科技公司在用戶權利的問題上出現爭議。在過去一年,至少有48個國家的科技主管部門對科技公司的內容、數據、或是在競爭和壟斷問題上祭出新法規。同時也被政府用來壓制言論自由和獲取更多私人數據。





而中國政府對科技公司的一系列整治行動很大程度地彰顯了這一項趨勢。報告稱,中國政府嚴厲打壓國內科技巨頭,並在嚴管科技公司的同時,進一步將權力集中在獨裁政權手中。





報告披露,中國的網路自由度已經連續第七年墊底,並指出中國政府仍是世界上最嚴重的網路自由侵犯者,將網路上異議聲音和獨立報導全部封殺,甚至推出新法規,將辱罵軍人、「英雄」和「烈士」的言論定為刑事犯罪,更將網路持不同政見者監禁。普通用戶在分享新聞、談論宗教或與海外親友交流等日常平凡活動也有面臨法律後果的風險。





自由之家科技與民主事務高級研究分析員艾莉·芬克(Allie Funk)分析指出,中國推出了第一部有全面的有關數據隱私的法律,限制了公司如何使用個人數據。但這部法律缺少的是對政府監督的控制。「我認為,中國在短期內只會變得越來越糟糕。」





芬克針對台灣表現亮眼的原因,表示「其中一個原因是政府不審查網上的內容。政府不封網,不會屏蔽網站,台灣網上的內容非常多元,上網普及程度也十分廣泛,而且上網成本也可負擔。台灣政府在增加網路連接、使其變得強大方面,確實付出了很多努力。」





不過她同時也指出,台灣網路自由度的主要問題與網上的虛假信息的擴散有關,芬克認為這主要來自中國政府本身或親中國政府的行為者,而不是來自台灣政府。





此外,她認為台灣對因應假訊息擴散的應對值得各國學習,台灣的科技界和活動人士提出了非常有創意的回應,以一種仍然保護自由環境的方式應對假信息宣傳。芬克表示,對於希望能抵制中國數位獨裁主義以及保護網路自由的各國政府,都有很多東西需要向台灣學習。