通膨怪獸蠢動！近9成民眾感受物價上漲壓力、8成估還會漲
經濟合作發展組織（OECD）上調通膨預測，警告有長期走高的風險，外界也預期台灣中央銀行可能放手讓新台幣升值，以抑制通貨膨脹。國泰金控今（22）日公布今（2021）年9月國民經濟信心調查結果結果也發現，有87.2%的民眾認為目前的物價水準相較於一年前上漲，而且有83.7%的民眾預期物價水準會上漲，並有11.2%的民眾覺得一年後通膨率會高於3%。
記者顏真真/台北報導
2021-09-22 12:20:48
行政院主計總處估計今年經濟成長5.88%，通貨膨脹率1.74%，國泰金9月調查結果顯示，民眾對於今年台灣經濟成長率的平均預期值為4.23%，高於8月的4.17%，75%民眾認為今年經濟成長率會達到3%以上，與上個月相同；民眾對於今年平均通膨預期值為2.05%，略高於8月的2.03%，預期今年通貨膨脹率介於1-2%的民眾比例為51%。
至於民眾對物價水準的看法，國泰金調查結果顯示，有87.2%的民眾認為目前的物價水準相較於1年前上漲，10%民眾則認為不變，僅1.5%民眾覺得目前物價相較於1年前下跌。
展望未來1年，有83.7%的民眾預期物價水準會上漲，12.3%民眾則認為不變，僅1.7%民眾覺得未來年物價會下跌。整體而言，結果顯示多數民眾預期未來1年物價水準會上漲。
不僅如此，民眾對年後通貨膨脹率的調查結果也顯示，有38.1%的民眾預期1年後的通貨膨脹率會落在1~2%區間，24.2%的民眾認為通膨介於2~3%，20.2%民眾預期落在0~1%，有11.2%的民眾覺得1年後通貨膨脹率會高於3%，僅6.3%的民眾認為會低於0%。