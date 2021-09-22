奇美音樂節又來了 遇見莫札特 聆聽音樂神童的輝煌年代

今年適逢莫札特逝世230週年紀念，奇美博物館特別舉辦「遇見莫札特」活動，結合名琴、名家與名曲，於10/30登場至明年1/15推出1場講座與4場音樂會，帶領民眾重返18、19世紀的音樂饗宴。





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繼去年推出貝多芬系列音樂會大受好評後，今年再度推出「奇美音樂節──遇見莫札特」系列音樂會，除了聆賞莫札特的經典作品，還能聽見忘年之交海頓之作，以及受莫札特影響的浪漫樂派如舒伯特、孟德爾頌與布拉姆斯等大師作品。節目包括専題講座與多元類型的音樂會，從協奏曲、交響曲、美聲演唱、鋼琴獨奏到室內樂等，每場音樂會皆安排導聆，幫助民眾輕鬆進入莫札特的年代，感受德奧樂派的雋永樂章，認識古典時期到浪漫樂派音樂風格的承襲與演變。此次音樂節同樣少不了奇美典藏提琴，精選阿瑪蒂、史特拉底瓦里、瓜達尼尼等12把名琴配合演出，包括世界公認最早、由安德烈．阿瑪蒂於1566年製作的大提琴「查理九世」，史特拉底瓦里1722年打造的傳奇作品「姚阿幸－艾爾曼」，以及稀珍罕見的瓜達尼尼四重奏等都將再度亮相。











10月30日專題講座「如果沒有莫札特」，將分享活躍於古典樂派的莫札特如何扮演奠定與傳承風格的角色，引領大家一起了解古典樂派的過去、當下與未來。11月13 日的NTSO德奧樂章，由國立台灣交響樂團搭配美國指揮家Dorian Wilson與旅美鋼琴家陳偉茵，呈現管弦樂兩大重要曲種「協奏曲」與「交響曲」。11月 27日由抒情女高音王喬怡與男中音李蘇兩位留法聲樂家，搭配鋼琴家蘇俐方，演繹莫札特的歌劇選粹與德文藝術歌曲。將呈現《費加洛婚禮》、《唐．喬望尼》與《魔笛》中的知名詠嘆調。12月11日曾獲日本「第6屆仙台國際音樂大賽」亞軍暨觀眾獎的汪奕聞，將以「奏鳴曲」為主軸，演出莫札特《第11號鋼琴奏鳴曲》、《第17號鋼琴奏鳴曲》與布拉姆斯《第3號鋼琴奏鳴曲》等名作。





▲奇美音樂節「遇見莫札特」NTSO德奧樂章音樂會，將於11/13登場（圖／奇美博物館提供）

1月15日的壓軸場「Infinite室內樂集」以弦樂四重奏為主，民眾可以從海頓、莫札特到布拉姆斯的作品，感受莫札特如何受海頓的影響而創作出「海頓弦樂四重奏」，而布拉姆斯又是如何承襲莫札特的音樂並走出自己的路。本場由前NSO國家交響樂團首席李宜錦領軍的「Infinite首席四重奏」，搭配兩把史特拉底瓦里小提琴、阿瑪蒂中提琴與大提琴，演出海頓《降B大調弦樂四重奏，作品76-4，「日出」》和莫札特《第17 號弦樂四重奏，K. 458，「狩獵」》，並特邀國家交響樂團副首席賴俊諺演奏單簧管，合作演出布拉姆斯的《B小調單簧管與弦樂的五重奏，作品115》。詳情請上奇美博物館官網：www.chimeimuseum.org。



