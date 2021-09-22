維力炸醬麵包裝太神奇？「真實原因」全場認了：很常後悔
台灣泡麵款式百百種，近年來各家品牌的口味不斷創新，讓消費者的選擇更加多樣，其中老字號「維力炸醬麵」深受不少民眾喜愛，其更成為2021上半年最強泡麵冠軍。然而，就有一名網友表示，每次看到維力炸醬麵的包裝，都會覺得十分神奇，原因曝光後也讓眾人紛紛點頭認同。
編輯中心/綜合報導
2021-09-22 14:04:13
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示「不覺得維力炸醬麵的包裝是種很神奇的東西嗎？」他透露每次只吃一包會覺得不夠，但當他煮了兩包來享用，又會突然覺得太膩，文末他也驚嘆直呼「明明是炸醬麵卻覺得把湯倒進去後異常的好吃！」
貼文一曝光，就引來不少人認同留言，「對，超詭異！明明就知道吃兩包會噁心還是煮兩包，一直循環，每次煮兩包都會剩幾口 」、「兩包會膩+1」、「同感，一包吃不爽，兩包會想吐，哈哈哈」、「真的欸！超怪，一包不飽，煮兩包吃就覺得有點膩」、「一種久久沒吃，看到就想吃飽一點，煮了兩包就後悔了，再過一陣子這念頭又會出現」、「吃一包不飽，兩包太多，我太難了」。
另外針對料理方法，也引來老饕們提出不同見解，「我小時候都是吃湯麵的哈哈哈，現在是兩包醬包放一包」、「我乾的湯的味道都愛吃，看心情泡麵」、「湯加進去，我只會覺得食慾全無」、「變成湯麵超級好吃，我現在維力都是泡成湯麵在吃」。（編輯：陳雅雲）