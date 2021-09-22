高雄輕軌C17至C20站系統穩定性測試 拚年底通車
高雄輕軌二階工程於9月17日完成C17鼓山區公所站(不含上行月台)至C20臺鐵美術館站系統整合測試。在中秋連假後，隨即進入下一階段之測試作業，自9月22日起，於此路段進行連續7天之系統穩定性測試，逐步邁向今(110)年底輕軌大南環營運路線延伸至C20臺鐵美術館站之目標。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-09-22 14:30:32
系統穩定性測試期間，輕軌大南環C32到C17站仍維持目前營運服務方式，自C32站發車的營運列車，抵達C17站上行月台後，服務人員將於C17站執行清車作業，請乘客於C17站下車，未載客之列車再續行前往C20站進行系統穩定性測試。請搭乘輕軌的民眾配合工作人員引導於C17站上、下車。
捷運局長吳義隆特別提醒用路民眾，系統穩定性測試期間，行經輕軌C17至C20路段請注意輕軌列車並依照交通號誌指示通行，尤其行駛於馬卡道路、翠華路，需左、右轉穿越輕軌軌道之車輛，請行駛左、右轉專用車道，並等待專用之左、右轉箭頭燈號亮起後再通行。
依據交通部訂定之「大眾捷運系統履勘作業要點」，初勘前應完成系統穩定性測試。輕軌C17至C20路段完成系統穩定性測試後，將繼續進行初、履勘作業，達成通車營運目標。