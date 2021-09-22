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防政府停擺、違約　美眾院通過法案暫停舉債上限

▲美國聯邦眾議院今天表決通過一項法案，讓聯邦機構得以繼續運作至12月3日，並避免政府於本月底關門停擺，然而這項臨時開支措施很可能在參議院闖關失敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦眾議院今天表決通過一項法案，讓聯邦機構得以繼續運作至12月3日，並避免政府於本月底關門停擺，然而這項臨時開支措施很可能在參議院闖關失敗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-09-22 16:28:11

（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國聯邦眾議院今天表決通過一項法案，讓聯邦機構得以繼續運作至12月3日，並避免政府於本月底關門停擺，然而這項臨時開支措施很可能在參議院闖關失敗。

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民主黨籍眾議員提出的「持續（撥款）決議案」，內容包括凍結舉債上限至明年期中選舉後，以避免美國債務違約並導致全球經濟陷入困境。不過，共和黨籍參議員已經放話，任何暫時取消舉債上限的法案在參院表決時都會予以封殺。

由民主黨掌控的眾議院今天以220票贊成、211票反對，通過「持續（撥款）決議案」，而共和黨無人投下贊成票。

法新社報導，這項法案將撥款286億美元，為遭受颶風和野火襲擊的州提供援助，另外還包括63億美元的阿富汗難民安置資金。

理論上，這項臨時措施將為國會議員爭取時間，來為2022財年其餘的全年支出法案協商，但幾乎可以肯定會在參議院踢到鐵板；民主黨必須獲得共和黨支持，才能在100席的參院達到法案通過所需的60票門檻。

財政部數據分析顯示，美國國債在前總統川普主政短短4年期間暴增7.8兆美元，占總數的1/4以上。

自拜登今年1月20日就職以來，美國國債增加了約6000億美元。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1100922

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