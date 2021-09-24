光田醫院向上院區帶入人口紅利 沙鹿未來房市指日可待
台中海線7鄉鎮中最具商業氣息的「沙鹿」，有著全台第一個成衣集散地「鹿寮商圈」，全盛時期甚至有上千間的成衣工廠、批發商與店舖業者在此經營，輝煌一時；由於位處西屯區與海線地區的重要交通樞紐，區內有三條平行主要道路，從北到南分別為中清路、台灣大道、向上路；同時也是中科園區、台中工業區、台中精密科學園區等三大產業園區的重要道路；沙鹿區早期的商圈發展為沿著沙鹿車站與靜宜、弘光大學城周邊，隨著主要幹道發展，也形成區域內的生活商圈。
生活中心/綜合報導
2021-09-24 11:00:00
沙鹿區向上路周邊，位處沙鹿、龍井區交界，直到近幾年開發，隨著特三號、特五號道路大型公共建設開闢，未來可直通南屯、中科，而明年還有向上路、保寧路口的「光田醫院向上院區」即將落成，占地逾4千坪，規劃兩棟地上13層樓，總樓地板面積逾3.6萬坪的醫療大樓，沙鹿院區的業務將有近半移入新院區，未來可提供超過5百床醫療需求，也會帶來超過7百個以上的就業機會，除了提升當地醫療量能，也為區域發展注入一大強心劑。
有別於台中市區的高密集度、高房價，疫情壓力下，人們開始將目光投向海線寬闊的區域上，其中沙鹿最受矚目，擁有重大公共建設議題加持、新光田千坪院區帶來人口紅利、施工中的特五號，未來可從向上路直通中科，通勤族南來北往相當便利，引入人流將為區域帶來商業效益，具有高價值性。吸引大批建商爭相購地，緊鄰屏西路延伸，新光田特區生活圈逐漸成形，未來房價將持續上漲。
知名建商「允將建設」，於沙鹿首案「允將上上謙」，即瞄準沙鹿新光田特區未來潛力，搶在相對低點率先插旗，從七期跨足海線，允將建設攜手頂尖建築團隊，從外觀公設、景觀、結構規劃，成為沙鹿區指標性建築。建築結構更搭配新耐震技術的Alfa Safe柱中柱工法，經國家地震工程研究中心之實體試驗證明，其耐震韌性提升近一倍，大幅度提升建築安全性；室內格局方正，主結構樑外推，室內坪效完全利用；「允將上上謙」打造領先區域規格等級的「VAF正負壓智慧潔淨氣流宅」，透過VAF正負壓設計，不用開窗就能引進室外空氣並過濾其中雜質、PM2.5、黴菌，迅速排除汙染源。
近期台中市區房價大漲，不少人將目光投向鄰近的「沙鹿」地區，而允將建設秉持「看得美，更要過得美」理念，將輕奢精品住宅再昇華，以品牌力、產品力重塑沙鹿新風貌，創造美感新勢力，未來新光田特區宜居新境，令人拭目以待。