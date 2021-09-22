五倍券綁台灣pay！首波祭800元加碼禮　這銀行半天就滿額

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今年五倍券數位綁定部分，財政部也號召8家公股銀行及財金資訊公司同步推出「台灣Pay」數位振興券加碼優惠，總規模高達新台幣5.6億元，若加計綁定信用卡優惠，金額超過6.5億元，其中民眾以公股銀行的「台灣Pay」綁定振興五倍券，可享7重優惠，最高4500元，其中現金回饋最高1400元，有「五倍券加碼禮」最高每人800元、「新戶首刷禮」100元及「共同綁定禮」最多5人500元。另「店家優惠禮」最高1000元及「常態性回饋」最高100元；部會「數位加碼禮」則有「台灣Pay」專屬的「地方創生券」500元及「i原券」1000元，與400萬名額的「好食券」500元，還有「加碼抽獎禮」等。
若民眾使用兆豐銀行、華南銀行、第一銀行、合庫銀行、彰化銀行、土地銀行、台灣銀行、台灣企銀的金融卡或信用卡，綁台灣Pay消費，各家綁定前41250名可獲得800元回饋（第41251至62500名回饋500元，逾62500名獲得300元，名額無上限），綁定後花滿5000元回饋2%，換算可拿100元，光基礎回饋最高就有900元。
如果首次使用「台灣Pay」又到消費回饋20%的特定店家消費，可各再回饋100元（名額無上限）及1000元，如果又是共同綁定，5人最高再回饋500元，加上基礎回饋的900元，前後回饋合計共2500元。另還有三重抽獎活動，最大獎為百萬現金。
不僅如此，各家信用卡綁「台灣Pay」，部分公股也祭出特色優惠搶客，像是兆豐銀行祭出全額返現抽獎活動，最大獎為5000元刷卡金，限額100名，抽中等於振興金額加倍給。第一銀行則綁「桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡」或「宜蘭認同卡」消費加碼回饋200元，信用卡新戶首刷滿額再贈300元。
華南銀行則推出抽「東奧鞍馬銀牌」李智凱選手親簽運動包機會，綁定數位五倍券並開立「SnY 數位帳戶」，會再送現金300元新戶禮。合庫銀行則有機會抽中桌球「黃金混雙」鄭怡靜、林昀儒的限量簽名小小紀念球拍及簽名球，共有35組，若選擇以合庫樂活卡消費也可享1.5%刷卡金。
而今日上午9時一開放數位券綁定，兆豐銀行不到1小時台灣pay主綁人名額便已衝破2萬戶，超越去年兆豐台灣pay整個月的振興數位券所有綁定人數，若再加計被綁人，以每戶約綁3人計算，等於今年已突破6萬人綁定兆豐台灣pay，首波800元加碼禮41250名額，在下午1點半也搶光了，主綁人更已近3萬人。
兆豐銀行表示今年數位振興券綁定時間從9月22日起至明年4月30日皆可綁定，而家戶共同綁定時間則為9月22日至10月1日，接著10月8日就可以正式開始消費，提醒還沒綁定的民眾，即便錯過台灣pay加碼禮800元（前41250名）或是500元（第41251到62500名），後續綁定也都還可以獲得300元加碼禮，且名額不限制。