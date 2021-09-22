疫情趨緩、就業市場漸回溫！主計總處：失業率連2月下降

我是廣告 請繼續往下閱讀
就業狀況，主計總處表示，隨國內疫情持續好轉，因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於 35小時之工作及季節關係）致週工時未達35 小時者為 48 萬8000人，較上月明顯減少。8 月就業人數為 1139 萬 9000人，較上月增加 3 萬 5000人，其中服務業部門及工業部門分別增加 2 萬 9000人及 6000人，農業部門則減 1000人；與上年同月比較，減少 10 萬 8000人。
主計總處也針對失業狀況進行統計，結果指出，8月失業人數為50萬 5000人，較上月減少6.31%，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少 3萬 2000人，初次尋職失業者則受應屆畢業生持續投入尋職行列影響，增加 3 000人；與上年同月比較，失業人數增加 2萬 7000人。1 至 8 月失業人數平均為 48 萬 2000人，較上年同期增加 1 萬 7000人。
整體來看，8月失業率為4.24%，較上月下降 0.29 個百分點，較上年同月則升 0.25個百分點。1至 8月失業率平均為 4.04%，較上年同期上升 0.15 個百分點，同時也是國內連續第二個月出現失業率下降的情況，顯示就業勞動市場陸續回溫。