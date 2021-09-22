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疫情趨緩、就業市場漸回溫！主計總處：失業率連2月下降

▲疫情趨緩、就業市場漸回溫！主計總處：失業率連2月下降。（圖／勞工局提供）
▲疫情趨緩、就業市場漸回溫！主計總處：失業率連2月下降。（圖／勞工局提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-09-22 16:56:34

國內本土疫情漸趨穩定，主計總處今（22）日發布8月失業率為4.24%，較上月下降0.29%，在就業與失業人數統計部分，就業人數較上月增加0.31%來到1139萬9000人、失業人數月減6.31%，為50萬5000人，顯示出勞動市場持續回溫。

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在勞動力部分，主計總處指出，8 月勞動力人數為 1,190萬 4000人，較上月增加0.01%，與去年同期將比，則減少0.68%；1 至 8 月勞動力人數平均為 1192 萬 6000人，較去年同期減少 3 萬7 000人。

就業狀況，主計總處表示，隨國內疫情持續好轉，因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於 35小時之工作及季節關係）致週工時未達35 小時者為 48 萬8000人，較上月明顯減少。8 月就業人數為 1139 萬 9000人，較上月增加 3 萬 5000人，其中服務業部門及工業部門分別增加 2 萬 9000人及 6000人，農業部門則減 1000人；與上年同月比較，減少 10 萬 8000人。

▲主計總處今（22）日公布8月份失業率為4.24%，無連兩個月下降。（圖／主計總處）
▲主計總處今（22）日公布8月份失業率為4.24%，無連兩個月下降。（圖／主計總處）

主計總處也針對失業狀況進行統計，結果指出，8月失業人數為50萬 5000人，較上月減少6.31%，其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少 3萬 2000人，初次尋職失業者則受應屆畢業生持續投入尋職行列影響，增加 3 000人；與上年同月比較，失業人數增加 2萬 7000人。1 至 8 月失業人數平均為 48 萬 2000人，較上年同期增加 1 萬 7000人。

整體來看，8月失業率為4.24%，較上月下降 0.29 個百分點，較上年同月則升 0.25個百分點。1至 8月失業率平均為 4.04%，較上年同期上升 0.15 個百分點，同時也是國內連續第二個月出現失業率下降的情況，顯示就業勞動市場陸續回溫。

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