特企／中衛發展中心X APUJAN跨界合作　疫後併肩產業出擊

迎來疫後第一個中秋節，月圓人團圓，正是產業重新出發的時刻，中衛發展中心於30週年之際，邀請36家業者夥伴於疫後併肩重磅出擊，推出《品讀台灣味》中秋節茶禮，並由旅英時裝設計師詹朴APUJAN跨界設計精裝書衣，讓大家重新看到台灣土地的經典和靭性。同時也發表中衛發展中心30週年全新形象制服，與產業以嶄新樣貌共同迎向未來挑戰。





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同島一命‧疫後攜手產業重磅出擊





中衛發展中心謝明達董事長表示：「中衛30，分享的不只是成果，還有尋找這塊土地價值的過程；追求的不只是改變，更是願意改變的勇氣！」





擔任輔助全國產業界發展顧問的中衛發展中心，不僅籌組帶領自行車、工具機產業走向世界，近幾年來更成功推動OTOP（One Town One Product）一鄉鎮一特產、MIT微笑標章，同時也積極輔導農企業、推動綠能產業發展，提升台灣產業競爭力，是促進台灣產業合作綜效發展、協助產業體系深耕茁壯的一股重要力量。





中衛以The Best 30 for 30為精神，收錄60款經典台灣味茶飲，製作成獨一無二的《品讀台灣味》茶禮，做為今年中衛30的中秋禮獻。疫情前後走訪農工商近百家企業，有感於台灣產業的靭性與實力，和亟待被看見的舞台，特別與一路共同走來的茶產業和農業夥伴共同協力，除收錄傳統烏龍茶、包種茶、紅茶等原茶外，也收錄農產加工的新茶品，地瓜茶、洛神花茶、枸杞葉茶…等複方茶各30款，共選輯台灣風味60選。





全新形象制服，旅英時裝設計師APUJAN操刀設計





除了邀請貴賓以水為媒介，品讀茶香與台灣味之外，中衛發展中心還在30週年之際，特別請APUJAN操刀全新形象制服，接軌國際時尚，讓中衛以專業、活力形象攜手產業亮麗出擊。董事長謝明達表示：「希望透過制服接軌國際時尚展現中衛團隊的DNA，未來在對外溝通、現地訪視、輔導產業時，皆有⼀致性的⾊彩與識別。」





為了精準傳遞品牌訊息，展現中衛中⼼做為台灣最優質的產體系顧問團隊的專業形象，詹朴APUJAN也在一些服裝細節上加入設計巧思，像胸針是一架「紙飛機」的造型，這個圖像也出現在飛行夾克上，對APUJAN來說，代表的是從一張白紙發展到可以飛行的職人心情；對中衛來說，則有著「Fly to Future」的意涵，象徵中衛將與產業一起努力蛻變，攜手航向未來。還有藏在⻄裝外套及POLO衫上的「恐龍尾巴」，這是個代表時間流逝、奇幻與想像的符號，隱沒的恐龍尾巴，象徵著待探索的事物全貌，期許中衛人永保挖掘、搭建、探索的無限好奇。





數位力、群聚力、永續力攜手產企業 迎向下一個新挑戰





展望產業下一個30年，中衛人仍將致力推動工業、商業、農業領域發展，秉持協同創新(Collaborative Innovation)、智慧共享(Smart Sharing)、成就夢想(Dream Achievement)使命，協助產企業創新商品、服務、營運模式；導入AI等科技應用強化客戶體驗、提升經營效率；秉持法人使命，以數位力、群聚力、永續力攜手產企業迎向下一個新挑戰。





1.數位力Digital transformation





協助農工商各產企業，從數位轉型發展藍圖規劃開始，運用虛實整合、協作機器人、AR/VR、AI預測模型、經營可視化、供應鏈資訊串連等科技，以達成改善生產效率、降低人力與經營成本、供應鏈韌性再造、創新商業模式等目標，提升發展動能。





2.體系力Business ecosystem





從籌組帶領自行車、工具機產業走向世界的中衛體系外，中衛中心更將逐步協助產企業邁向跨產業別、地域別的價值共創生態系，如供應鏈生態系、區域生態系、綠能生態系、農業生態系，以突破台灣中小企業超過９成的產業結構侷限與加速區域經濟發展，透過虛實平台的串聯，讓資源更集中、放大合作網絡綜效。





3.永續力Sustainability transitions





帶領產企業以地球永續為前題，不只是善盡地球公民的責任，而是更積極發展與世界共好的營運模式，共同達成永續發展目標來齊心努力。



