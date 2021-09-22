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五倍券數位綁定突破160萬人次！最搶手加碼券是它

▲五倍券今（22）日9時起開放數位綁定與八大部會加碼券預約登記。（圖／翻攝自五倍券官網）
▲五倍券今（22）日9時起開放數位綁定與八大部會加碼券預約登記。（圖／翻攝自五倍券官網）

記者林莞茜／綜合報導

2021-09-22 17:59:36

行政院推出的振興五倍券今（22）日9時起開放數位綁定，民眾可至官網上綁定並進行八大部會加碼券登記抽籤。截至下午17時整，官網登入人次已達731萬8017人次，已完成數位綁定人數已達160萬4705人，另單人綁定人數將近130萬人、共同綁定人數也已有30萬6556人。

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後疫情時代，行政院位提振國內經濟，規劃五倍券來刺激消費，八大部會也提供加碼券響應，今年民眾則統一至政務委員唐鳳設計的「五倍券官網」進行綁定登記。而各部會的加碼券，除了前400萬名登記的民眾可獲得好食券外，另七種券，將在10月11日起至11月5日周周抽籤。

眾多銀行業者也配合五倍券，推出額外的早鳥優惠供民眾綁定，讓五倍券官網一早就湧入過多流量，一度出現當機、空白或錯誤亂碼等情形，引發民怨。根據經濟部最新統計，截至17時整，官網登入人次已達731萬8017人次。

經濟部表示，目前為止，單人綁定人數突破129萬8149人，共同綁定人數已有30萬6556人。因此，整體數位綁定人數已達160萬4705人。

在加碼券預約抽籤部分，由交通部國旅券最受民眾青睞，國旅券有351萬3009人搶先預約，再來則是農遊券的348萬1473人、動茲券339萬1784人、藝fun券338萬3065人、客庄券302萬4354人、地方創生券223萬4668、i原券51萬5759人。

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