超車三倍券！五倍券開放首日　數位綁定已突破207萬人次

行政院推出的振興五倍券今（22）日9時起開放數位綁定，民眾可至官網上綁定並進行八大部會加碼券登記抽籤。截至晚間21時整，官網登入人次達1028萬1747人次，其中已完成數位綁定人數已達207萬6510人，另單人綁定人數為161萬3002人、共同綁定人數也有46萬3508人。

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後疫情時代，行政院為提振國內經濟，規劃五倍券來刺激消費，八大部會也提供加碼券響應，有別於去年規劃，今年民眾統一至政務委員唐鳳所設計的「五倍券官網」進行綁定登記。行政院也為了拉高數位綁定的數目，直接提供前400萬名登記民眾「好食券」，另七大部會提供的加碼券，則會在10月11日起至11月5日周周抽籤。

據經濟部統計，五倍券官網在今日上午9時起開放數位綁定後，即在晚間19時達到182萬3565人完成數位綁定的紀錄，等同才開放首日，就已打破去年三倍券181萬人綁定紀錄。

截至21時整，官網登入人次已達1028萬1747人次。經濟部表示，目前為止，單人綁定人數突破161萬3002人，共同綁定人數已有46萬3508人。因此，整體數位綁定人數已達207萬6510人。

在加碼券預約抽籤部分，由交通部國旅券最受民眾青睞，國旅券有490萬人搶先預約，再來則是農遊券的487萬人、藝fun券474萬人、動滋券471萬人、客庄券423萬人、地方創生券305萬人、i原券70萬人。

經濟部提醒，數位五倍券個人綁定期間從今日至明年4月30日止；共同綁定則僅到10月1日，若想要退出則須在10月2日至10月6日中午12點前退出。