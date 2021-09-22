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宅在家網路成癮？　快看看這些特徵是否中了

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宅在家網路成癮？　快看看這些特徵是否中了

健康醫療網

2021-09-22 19:01:00

【健康醫療網／編輯部整理】全國疫情3級警戒持續兩個月期間，學生不再到學校上課，遠距教學成為不得不的選擇，宅在家使用3C產品也變長，有家長擔憂子女網路過度使用，造成網路成癮及視力受損，致電詢問新竹縣政府衛生局。衛生局也提供四個準則，提供有疑慮的民眾檢視自己或周遭的人，網路使用是否已達成癮。

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網路成癮成因　青年男女大不同

新竹縣長楊文科表示，受疫情影響，全國學生「停課不停學」，改採遠距教學方式來進行，但也帶來一些副作用，如過度使用網路或沉迷網路，所造成的健康問題，新竹縣社區心理衛生中心也提供相關資源，提供有網路成癮問題的民眾協助。

知名診所馬大元院長指出，人們會被網路吸引，常是因為不同的原因。其中青少年男生最多的是「網路遊戲成癮」，尤其以「手機遊戲成癮」占大宗；青少女則是以「網路關係成癮」居多，即花費過多的時間與精神在網路社交訊息上。

「四準則」測網路成癮　你中了幾個？

新竹縣政府衛生局提供四個準則，來判斷網路使用是否已達成癮：

一、無法停下：覺得花費太多時間與精神在網路，但又不自主地拿起手機。

二、耐受性：越來越無法滿足，要花更多時間等。

三、戒斷症狀：如果主動或被動停止使用時，會焦慮、煩躁等負面情緒。

四、負面效應：對身心出現不好的影響，如近視加劇、肩頸痠痛、甚至是放棄其他活動等。

學生沉迷網路遊戲　需適時就醫尋求專業協助

新竹縣政府衛生局指出，根據衛福部資料，全國中小學及大學生抽樣調查結果顯示，全國有2.8%學生呈現高網路遊戲沉迷傾向，其中男性5.7%較女性高0.7%，若依學級區分，則大學1.8%、高中2.7%、國中3.2%、國小3.1%，建議家長應多參與孩子們相處，如經自我修正還是無法調整，便要就醫尋求協助。



資料來源：健康醫療網 宅在家網路成癮？　快看看這些特徵是否中了

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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