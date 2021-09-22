我是廣告 請繼續往下閱讀
腰椎滑脫常見於腰椎椎體上下節產生前後位移，導致脊椎不穩定，病患常會出現下背痠痛無力，嚴重者甚至會壓迫到神經，產生單側或雙側的下肢輻射痛，致使病患活動受限，生活品質下降。
前位腹式槓桿矯正法 減少後遺症
李政鴻副院長從生物力學的角度出發，研發前位腹式槓桿矯正法，由腹部的微創傷口進行脊椎滑脫的治療。利用槓桿式復位法復位，即使是嚴重的脊椎滑脫也可輕易矯正，並且僅需要一節的鋼釘固定，大幅減少手術的出血量，同時避免了過去長節段鋼釘固定導致脊椎活動度減少的後遺症。
此外，最新的3D導航雷納生機器手臂，骨科醫師在機器手臂協助下精準定位植入鋼釘，減少因為鋼釘位置不佳導致神經症狀的可能性。
中老年人的退化性滑脫 日常生活要注意
李政鴻副院長指出，脊椎滑脫不只是會發生在年輕人，更常見的是中老年人的退化性滑脫。建議平常要做好脊椎保健，加強核心肌群的訓練；工作方面，盡量避免長期彎腰搬負重物，如真有需求，建議先蹲下用環抱的方式搬負，減少腰椎的壓力。
最重要的是，勿輕易聽信偏方，若有出現麻痛痠等下肢或腰部症狀，請尋求專業醫師建議。
資料來源：健康醫療網 嚴重脊椎滑脫 中榮「前位腹式槓桿矯正法」降風險
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊