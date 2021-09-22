COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

嚴重脊椎滑脫　中榮「前位腹式槓桿矯正法」降風險

嚴重脊椎滑脫　中榮「前位腹式槓桿矯正法」降風險
嚴重脊椎滑脫　中榮「前位腹式槓桿矯正法」降風險

健康醫療網

2021-09-22 19:01:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】十四歲的蔡姓小弟弟由於長期下背痠痛及右下肢輻射痛，無法與同學一起玩樂，造成成長過程中的缺憾。經由臺中榮總李政鴻副院長採取前位槓桿式矯正法治療脊椎錯位滑脫後，症狀一掃而空，迎向快樂人生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
腰椎滑脫症　常見下背痠痛無力

腰椎滑脫常見於腰椎椎體上下節產生前後位移，導致脊椎不穩定，病患常會出現下背痠痛無力，嚴重者甚至會壓迫到神經，產生單側或雙側的下肢輻射痛，致使病患活動受限，生活品質下降。　

前位腹式槓桿矯正法　減少後遺症

李政鴻副院長從生物力學的角度出發，研發前位腹式槓桿矯正法，由腹部的微創傷口進行脊椎滑脫的治療。利用槓桿式復位法復位，即使是嚴重的脊椎滑脫也可輕易矯正，並且僅需要一節的鋼釘固定，大幅減少手術的出血量，同時避免了過去長節段鋼釘固定導致脊椎活動度減少的後遺症。

此外，最新的3D導航雷納生機器手臂，骨科醫師在機器手臂協助下精準定位植入鋼釘，減少因為鋼釘位置不佳導致神經症狀的可能性。

中老年人的退化性滑脫　日常生活要注意

李政鴻副院長指出，脊椎滑脫不只是會發生在年輕人，更常見的是中老年人的退化性滑脫。建議平常要做好脊椎保健，加強核心肌群的訓練；工作方面，盡量避免長期彎腰搬負重物，如真有需求，建議先蹲下用環抱的方式搬負，減少腰椎的壓力。

最重要的是，勿輕易聽信偏方，若有出現麻痛痠等下肢或腰部症狀，請尋求專業醫師建議。



資料來源：健康醫療網 嚴重脊椎滑脫　中榮「前位腹式槓桿矯正法」降風險

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

繼續作答
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀