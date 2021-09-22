COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

房東1度電收5.3元！她電費「狂飆8千」　網卻揭佛心關鍵

▲不少人因為工作、上課等原因必須租屋，對租屋族而言，暴增的夏季電費更是不想面對的大魔王。（示意圖／取自pixabay）
▲不少人因為工作、上課等原因必須租屋，對租屋族而言，暴增的夏季電費更是不想面對的大魔王。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-09-22 21:19:00

不少人因為工作、上課等原因必須租屋，對租屋族而言，暴增的夏季電費更是不想面對的大魔王。就有女網友近期收到房東告知本期電費要收取8千多元，完整遭遇曝光，也引發討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團《租屋「糾紛、問題、租霸、疑難雜症」特區》中發文提到，「前幾天接到房東的電話告知電費要收8000多」。她隨後也詳細說明自己的用電習慣，「電熱水器只有要洗澡才會打開開關，洗好就關掉，冷氣一天平均13小時，還有一般的大台大同冰箱跟飲水機一直開著」。

原PO繼續補充，「但我住的是15坪左右的套房，一度電是5.3塊，我們是小電表分成四個，然後4住戶結算在同一張帳單，以前電費最貴也才3000多元，不禁疑惑好像貴太多了。房東則相當肯定地說我們這間單獨使用就1000多度，要怎麼才能清楚是否真的用那麼多金額是否正確嗎？」

▲台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，但有時候冷氣吹太久，房間空氣不流通又悶，實在令民眾十分苦惱。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，不少租屋族相當害罵收到電費帳單。（示意圖／NOWnews資料照）
遭遇曝光後，立刻有過來人回應「冷氣、冰箱、電熱器、電鍋、電磁爐等都是耗電大宗」、「租房要找台電計費，分租電費嚇死人」、「如果分電表之前沒問題，基本就是這兩個月你真的用太多了」、「現在都是階段電價，超過1000度，台電都能收到6.4塊分租的分表的，加在一塊，用越多房東繳6.4元，收你5.3元，算很佛了」。

▲因為疫情影響，台電曾表示「7月住宅用電將以全月用電度數1,000度來劃分，1,000度以下的部分改採非夏月電價，超過1,000度的部分則維持按夏月電價計費」。（圖／經濟部提供）
▲因應疫情影響，台電曾表示「7月住宅用電將以全月用電度數1,000度來劃分，1,000度以下的部分改採非夏月電價，超過1,000度的部分則維持按夏月電價計費」。（圖／經濟部提供）
事實上因應疫情影響，台電曾表示「7月住宅用電將以全月用電度數1000度來劃分1000度以下的部分改採非夏月電價超過1000度的部分則維持按夏月電價計費」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

金鐘獎頒獎倒數！戲劇節目女主角你支持誰？

繼續作答
金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

金鐘56將登場！哪一位是您心中的「最佳迷你劇集女主角」？

繼續作答
即時
推薦閱讀