房東1度電收5.3元！她電費「狂飆8千」 網卻揭佛心關鍵
不少人因為工作、上課等原因必須租屋，對租屋族而言，暴增的夏季電費更是不想面對的大魔王。就有女網友近期收到房東告知本期電費要收取8千多元，完整遭遇曝光，也引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-09-22 21:19:00
原PO在臉書社團《租屋「糾紛、問題、租霸、疑難雜症」特區》中發文提到，「前幾天接到房東的電話告知電費要收8000多」。她隨後也詳細說明自己的用電習慣，「電熱水器只有要洗澡才會打開開關，洗好就關掉，冷氣一天平均13小時，還有一般的大台大同冰箱跟飲水機一直開著」。
原PO繼續補充，「但我住的是15坪左右的套房，一度電是5.3塊，我們是小電表分成四個，然後4住戶結算在同一張帳單，以前電費最貴也才3000多元，不禁疑惑好像貴太多了。房東則相當肯定地說我們這間單獨使用就1000多度，要怎麼才能清楚是否真的用那麼多金額是否正確嗎？」
遭遇曝光後，立刻有過來人回應「冷氣、冰箱、電熱器、電鍋、電磁爐等都是耗電大宗」、「租房要找台電計費，分租電費嚇死人」、「如果分電表之前沒問題，基本就是這兩個月你真的用太多了」、「現在都是階段電價，超過1000度，台電都能收到6.4塊，分租的分表的，加在一塊，用越多房東繳6.4元，收你5.3元，算很佛了」。
事實上因應疫情影響，台電曾表示「7月住宅用電將以全月用電度數1000度來劃分，1000度以下的部分改採非夏月電價，超過1000度的部分則維持按夏月電價計費」。（編輯：潘毅）